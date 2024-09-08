5. Dünya Göçebe Oyunları 8 Eylül'de Kazakistan'da başladı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

08 Eylül 2024 19:27 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 19:59

Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları olarak 2 yılda bir düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın nerede yapılacağı gündem oldu. Dünya Göçebe Oyunları bugün Astana'da başladı.

İlk olarak Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın beşincisi bugün başladı. 8-13 Eylül tarihleri arasında sürecek olan 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın nerede düzenlendiği merak edildi. 5. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI NEREDE YAPILIYOR? İlk üçü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, dördüncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenleniyor. 8 Eylül tarihinde Astana Arena Stadı'ndaki açılış töreni ile başlayan oyunlar 13 Eylül tarihine kadar devam edilecek. 5. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI'NDA HANGİ SPOR DALLARI VAR? At yarışı, milli güreş, geleneksek entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, geleneksel okçuluk, ulusal kuş avcılığı ve halk oyunları olmak üzere 21 geleneksel spor dalı bulunuyor.