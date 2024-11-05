5 Kasım Esenyurt, Beylikdüzü ve Bakırköy'de elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği paylaşıldı

05 Kasım 2024 14:38 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:47

BEDAŞ resmi sitesi aracılığıyla gün içerisinde İstanbul'da meydana gelen elektrik kesintilerinin biteceği saate ulaşabiliyoruz. 5 Kasım günü Esenyurt, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de birkaç mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor.

Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil belli oldu! Zirve değişmedi

Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil belli oldu! Zirve değişmedi

5 Kasım günü İstanbul'un birkaç ilçesinde elektrik arızası meydana geldi. Arıza ve bakım çalışmaları kapsamında ekipler çalışmalara devam ederken Esenyurt'ta elektriklerin ne zaman geleceği belli oldu.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 KASIM 2024

5 Kasım Salı günü meydana gelen arıza ve bakım çalışmalarına göre MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3088. sk bölgelerinde 16.00'ya kadar kesinti devam edecek.

AKÇABURGAZ mah 3040., 3088. sk, AKÇABURGAZ mah 3076. sk, AKÇABURGAZ mah AKÇABURGAZ sk, AKÇABURGAZ mah 3028. sk, AKÇABURGAZ mah 319., ŞEHİT HALİL İBRAHİM YILDIRIM ÇIKMAZI sk, AKÇABURGAZ mah 1591., 3032., 3034., 3036., 3038., 3084., 3088. sokak bölgelerinde de arıza 16.00'ya kadar devam edecek.

Arnavutköy MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ASUMAN, DİLAVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇLİK, GÜLTUTAN, LİSE, SİMA sk bölgelerinde kesinti 13.00'e kadar, ÖMERLİ mah HAKKI İLERİ sk bölgesinde ise 17.00'ye kadar devam edecek.

Bağcılar'da MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1381., 1494., 1498., 1499., GÜLBAHAR, ŞEHİT DOĞAN ÖZTÜRK sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sokakta kesinti 17.00'de sonlanacak.

Bahçelievler MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah 2. ASMALI, ALKAN, BARBAROS 1., BARBAROS 2., BARBAROS 3., GÜMÜŞ 1, KAVAKLI, KAVAKLIK, YASEMİN, ÇİLEK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde ise 16.00'da sona erecek.

5 KASIM BAKIRKÖY, BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

5 Kasım günü Bakırköy MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ALİŞAN YEDİBAŞLAR, BESTEKAR OSMAN NİHAT AKIN, BOSTAN, ENDAZE, GAZİ EVRENOS, SERBESTİ, SEYİT ALİ, YEŞİL YALI, YEŞİL ZEYTİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, İSTASYON, İĞDE sokakta kesinti 17.00'de biterken, MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 58. BULVAR sk / NURİPAŞA mah 233., 234., 235., 236., 55., 55/3., 58/7., 60., 60/3., 61., 63/4., 64/2., 65., 65/5., 65/6., 65/8., 65/9., BEKİR SUBAŞI, MERV sk / YENİDOĞAN mah 238., 42/4., 42/5., 48., 50/2., 50/7., 58. BULVAR, 58/2., 58/6., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / YEŞİLTEPE mah 56., 58.BULVAR sk bölgelerinde 15.00'e kadar sürecek.

Beylikdüzü'nde BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BAYRAM, CİHAN, HİKMET, KANARYA, ÇAĞLAR sokaklarında arıza 17.00'ye kadar devam ederken ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI sokaklarında da 17.00'ye kadar sürecek.

MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BAYRAM, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ÇINARLI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde ise 17.00'de elektrikler gelecek.

Beyoğlu'nda CAMİİKEBİR mah BAYRAM YERİ, DEREBOYU, HAKİM, KASIMPAŞA FIRINI sk / KÜÇÜK PİYALE mah BAYRAM YERİ, BOSTAN ÇIKMAZI, DEREBOYU, FİŞEKHANE DERESİ, HAKİM, KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, MAKARACI ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, PİŞMANİYE, PİŞMANİYE CAMİİ, TAHTA KADI, YENİ YOL ARA, YOLCU sk bölgelerinde arıza 17.00'de bitecek.

Esenler MERKEZ-DAVUTPAŞA mah NİĞBOLU, YILDIZ sk / NAMIK KEMAL mah 32., 33., 4., 41., 42., MOSTAR, NİĞBOLU, YILDIZ sk, MERKEZ-MENDERES mah 302., 306., 307., 308., 310. sk bölgelerinde kesinti 17.00'de sonlanacak.