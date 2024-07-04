5 Temmuz 2024 BİM aktüel kataloğunda Skyjet, elektrikli bisiklet, katlanabilir bisiklet, Android Tv ve küçük ev aletleri yer aldı
BİM Marketlerinin 5 Temmuz 2024 Cuma aktüel ürünleri yayınlandı. Her bütçeye uygun fiyatlarıyla ilgi çeken katalogda en çok merak edilen ürünler Elektrikli Bisiklet ve Skyjet oldu.
Herkesin ihtiyacına yönelik ürünlerin yer aldığı katalog uygun fiyatlı ürünleriyle de ilgi odağı oldu. Mutfak eşyası eksiklerini tamamlamak isteyenlerin almak için sabırsızlandığı tencereler, bardaklar, tabaklar; kişisel bakım ihtiyacına yönelik ürünler ve sıcak havalarda serinlemek için vantilatör çeşitleri 5 Temmuz Cuma günü Bim Marketlerinde yer alacak.
BİM 5 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?
5 Temmuz Cuma günü Bim Market reyonlarında ev ve kişisel bakım ihtiyacını karşılayan çeşitli ürünler, elektrikli bisikletler, sıcak havalarda serinlemek için vantilatörler, kamp malzemeleri ve plaj ürünleri yerini alacak.
43 İNÇ FHD Android TV: 4.499 TL
32 İNÇ HD Android TV: 4.599 TL
Fakir 4'lü Çeyiz Seti: 3.999 TL
Heifer SuperDry Saç Kurutma Makinesi: 2.299 TL
Range Erkek Vücut Bakım Seti: 589 TL
Range Epilasyon Aleti: 299 TL
Range Mini Saç Kurutma Makinesi: 479 TL
Aile Tipi Çadır 6 Kişilik: 4.999 TL
Verandalı Çadır 6 Kişilik: 3.799 TL
ProWare Solar Panelli Güç Kaynağı: 1.499 TL
Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi: 499 TL
Portatif Kamp Sandalyesi: 649 TL
Plastik Kollu Plaj Sandalyesi: 379 TL
M135 Off-Road ATV SKY JET: 59.999 TL
APE RYDER Elektrikli Bisiklet: 29.999 TL
RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet: 16.999 TL
Düdüklü Tencere: 3.799 TL
Wok Tava: 549 TL
Simplicty Tava: 349 TL
5'li Servis Seti: 299 TL
Rakle 2'li Meşrubat Bardağı: 49 TL
2'li Marine Boyalı Ayaklı Kahve Yanı: 109 TL
3'lü Marine Boyalı Meşrubat Bardağı: 119 TL
7 Parça Çerezlik Seti: 209 TL
Wondero Otomatik Temizlik Seti: 999 TL
Esnek Saplı Mop: 189 TL
Makarna Uçlu Mop: 179 TL
5'li Luna Banyo Seti: 399 TL
2 Katlı Şampuanlık: 89 TL
Deterjan Hazneli Sprey: 89 TL