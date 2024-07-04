5 Temmuz 2024 BİM aktüel kataloğunda Skyjet, elektrikli bisiklet, katlanabilir bisiklet, Android Tv ve küçük ev aletleri yer aldı

04 Temmuz 2024 15:40 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:40

Herkesin ihtiyacına yönelik ürünlerin yer aldığı katalog uygun fiyatlı ürünleriyle de ilgi odağı oldu. Mutfak eşyası eksiklerini tamamlamak isteyenlerin almak için sabırsızlandığı tencereler, bardaklar, tabaklar; kişisel bakım ihtiyacına yönelik ürünler ve sıcak havalarda serinlemek için vantilatör çeşitleri 5 Temmuz Cuma günü Bim Marketlerinde yer alacak.

BİM 5 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?

5 Temmuz Cuma günü Bim Market reyonlarında ev ve kişisel bakım ihtiyacını karşılayan çeşitli ürünler, elektrikli bisikletler, sıcak havalarda serinlemek için vantilatörler, kamp malzemeleri ve plaj ürünleri yerini alacak.

43 İNÇ FHD Android TV: 4.499 TL

32 İNÇ HD Android TV: 4.599 TL

Fakir 4'lü Çeyiz Seti: 3.999 TL

Heifer SuperDry Saç Kurutma Makinesi: 2.299 TL

Range Erkek Vücut Bakım Seti: 589 TL

Range Epilasyon Aleti: 299 TL

Range Mini Saç Kurutma Makinesi: 479 TL



Aile Tipi Çadır 6 Kişilik: 4.999 TL

Verandalı Çadır 6 Kişilik: 3.799 TL

ProWare Solar Panelli Güç Kaynağı: 1.499 TL

Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi: 499 TL

Portatif Kamp Sandalyesi: 649 TL

Plastik Kollu Plaj Sandalyesi: 379 TL



M135 Off-Road ATV SKY JET: 59.999 TL

APE RYDER Elektrikli Bisiklet: 29.999 TL

RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet: 16.999 TL



Düdüklü Tencere: 3.799 TL

Wok Tava: 549 TL

Simplicty Tava: 349 TL

5'li Servis Seti: 299 TL

Rakle 2'li Meşrubat Bardağı: 49 TL

2'li Marine Boyalı Ayaklı Kahve Yanı: 109 TL

3'lü Marine Boyalı Meşrubat Bardağı: 119 TL

7 Parça Çerezlik Seti: 209 TL

Wondero Otomatik Temizlik Seti: 999 TL



Esnek Saplı Mop: 189 TL

Makarna Uçlu Mop: 179 TL

5'li Luna Banyo Seti: 399 TL

2 Katlı Şampuanlık: 89 TL

Deterjan Hazneli Sprey: 89 TL