51 yaşındaki Şuayıp Birinci, dünyada sağlığın geleceğini şekillendiren en etkili 50 liderden birisi seçildi

28 Haziran 2024 23:21 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 23:16

Doç. Dr. Şuayıp Birinci, HIMSS tarafından dünyada sağlığın geleceğini şekillendiren en etkili 50 liderden biri seçildi.

Türkiye'nin sağlık politikalarında ve dijital sağlık dönüşümünde önemli rol oynayan Birinci, başarılarıyla uluslararası alanda da takdir topladı.

DOÇ. DR. ŞUAYIP BİRİNCİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1973'te Rize'de doğan Şuayıp Birinci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve sağlık yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında hekimlik ve yöneticilik yapan Birinci, 2018'den bu yana Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Birinci, Teknofest ve TÜSAP gibi önemli kuruluşlarda da aktif rol alıyor.

ŞUAYIP BİRİNCİ'NİN PROJELERİ NELER?

Dr. Şuayıp Birinci, Türkiye'nin "Sağlıkta Dijital Dönüşüm" sürecini yöneten ve e-Nabız, Teleradyoloji, SBA gibi projelere öncülük eden bir lider olarak tanınıyor.

Birinci, sağlık yönetimi, dijitalleşme, sağlık ekonomisi gibi alanlarda ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya imza atmıştır.

Sağlık alanındaki yenilikçi yaklaşımı ve liderlik özellikleriyle, gelecekte de önemli başarılara imza atmaya devam edeceği öngörülüyor.