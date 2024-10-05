6 Ekim İstanbul konser ve etkinliklerinin takvimi belli oldu! Melek Mosso sahne alacak
İstanbul'un düşmandan kurtuluşunun 101. yılı İstanbul'un çeşitli meydanlarında ve semtlerinde kutlanacak. İBB tarafından düzenlenen ve 5 gün süren 6 Ekim İstanbul etkinlik ve konserlerinin nerede, saat kaçta başlayacağı duyuruldu.
İstanbul'un Kurtuluşu'nu kutlamak için Beşiktaş Meydanı, Anadolu Hisarı ve Fatih'te birçok etkinlik düzenlenecek.
Binlerce vatandaşın katılım sağlayabilmesi için İETT otobüsleri de ücretsiz olacak. Melek Mossu'nun konserine büyük ilgi olurken saat kaçta ve nerede olacağı da gündeme geldi.
6 EKİM İSTANBUL ETKİNLİK VE KONSERLERİ NEREDE, SAAT KAÇTA?
İstanbul'u Kurtuluşu'nun 101. yılının kutlanacağı 6 Ekim Pazar günü birçok etkinlik yapılacak. Yarın 19.30'da Beşiktaş Meydanı'nda Melek Mosso ve DJ performansı gerçekleşecek.
Binlerce kişinin Beşiktaş Meydanı'na akın etmesi bekleniyor.
6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU ETKİNLİKLERİ PROGRAMI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her sene olduğu gibi 2024 yılında da bu özel günü kutlamak amacıyla konserler ve atölyeler düzenledi.
2 Ekim'de başlayan etkinlikler çeşitli semtlerde yapılırken Melek Mosso konseri de heyecanla bekleniyor.
İBB tarafından paylaşılan takvim şöyle:
2 Ekim İstanbul Haritası Tasarımı Atölyesi, Eray Yılmaz ile Söyleşi – İstanbul’da İşgal ve Direniş (1918-1923), 3 Ekim İstanbul Haritası Tasarımı Atölyesi, Erol Köroğlu ile Söyleşi – Kurtuluş Savaşı Romanlarında İstanbul, 4 Ekim İstanbul Haritası Tasarımı Atölyesi, İBB Bandosu Konseri, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu “İstanbul Şarkıları” etkinlikleri sonlandı.
5 Ekim 2024 Cumartesi
Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Örnekleri Maket Yapım Atölyesi
Saat: 11.00
Yer: İBB Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
Kontenjan 15
7+ YAŞ
Ceren Sungur ile Hafıza Turu: İşgal İstanbul’unda Beyazıt
Saat: 11.00
Başlangıç: Vezneciler Metro İstasyonu çıkışı
Bitiş: Beyazıt Meydanı
İBB Bandosu Konseri
Saat: 14.00
Yer: Beyazıt Meydanı, Çınaraltı
Emrah Safa Gürkan ile Söyleşi- Milli Mücadele ve İstanbul: İşgalden Kurtuluşa
Saat: 16.00
Yer: Beyoğlu Sineması
İBB Oda Müziği Topluluğu Konseri
Saat: 19.00
Yer: İBB Cumhuriyet Müzesi önü (Taksim Maksemi)
Refik Hakan Talu ile İstanbul’un Müzik Hikayeleri
Saat: 20.00
Yer: Anadolu Hisarı
6 Ekim 2024 Pazar
Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Örnekleri Maket Yapım Atölyesi
Saat: 11.00
Yer: İBB Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
Kontenjan 15
7+ YAŞ
Cengiz Özdemir ile Hafıza Turu: İşgal İstanbul’unda Beyoğlu
Saat: 11.00
Başlangıç: Galata Kulesi
Bitiş: Tokatlıyan Han
Dilek Türkan ile İstanbul Şarkıları
Saat: 14.00
Yer: Metrohan
İBB Bandosu Şehzadebaşı Şehitlerini Anıyor
Saat: 14.00
Yer: Eski Şehzadebaşı Karakolu Önü (Vezneciler)
Ceren Sungur ile Söyleşi – İşgal İstanbul’unda Gündelik Hayat
Saat: 15.00
Yer: Metrohan
Melek Mosso
DJ Performansı
Saat: 19.30
Yer: Beşiktaş Meydanı