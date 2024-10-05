6 Ekim İstanbul konser ve etkinliklerinin takvimi belli oldu! Melek Mosso sahne alacak

05 Ekim 2024 18:10 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 18:26

İstanbul'un düşmandan kurtuluşunun 101. yılı İstanbul'un çeşitli meydanlarında ve semtlerinde kutlanacak. İBB tarafından düzenlenen ve 5 gün süren 6 Ekim İstanbul etkinlik ve konserlerinin nerede, saat kaçta başlayacağı duyuruldu.

6 Ekim İstanbul’da ücretsiz olacak olan toplu taşıma araçları ve hatlar

6 Ekim İstanbul’da ücretsiz olacak olan toplu taşıma araçları ve hatlar

İstanbul'un Kurtuluşu'nu kutlamak için Beşiktaş Meydanı, Anadolu Hisarı ve Fatih'te birçok etkinlik düzenlenecek.

Binlerce vatandaşın katılım sağlayabilmesi için İETT otobüsleri de ücretsiz olacak. Melek Mossu'nun konserine büyük ilgi olurken saat kaçta ve nerede olacağı da gündeme geldi.

6 EKİM İSTANBUL ETKİNLİK VE KONSERLERİ NEREDE, SAAT KAÇTA?

İstanbul'u Kurtuluşu'nun 101. yılının kutlanacağı 6 Ekim Pazar günü birçok etkinlik yapılacak. Yarın 19.30'da Beşiktaş Meydanı'nda Melek Mosso ve DJ performansı gerçekleşecek.

Binlerce kişinin Beşiktaş Meydanı'na akın etmesi bekleniyor.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her sene olduğu gibi 2024 yılında da bu özel günü kutlamak amacıyla konserler ve atölyeler düzenledi.

2 Ekim'de başlayan etkinlikler çeşitli semtlerde yapılırken Melek Mosso konseri de heyecanla bekleniyor.

İBB tarafından paylaşılan takvim şöyle:

2 Ekim İstanbul Haritası Tasarımı Atölyesi, Eray Yılmaz ile Söyleşi – İstanbul’da İşgal ve Direniş (1918-1923), 3 Ekim İstanbul Haritası Tasarımı Atölyesi, Erol Köroğlu ile Söyleşi – Kurtuluş Savaşı Romanlarında İstanbul, 4 Ekim İstanbul Haritası Tasarımı Atölyesi, İBB Bandosu Konseri, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu “İstanbul Şarkıları” etkinlikleri sonlandı.

5 Ekim 2024 Cumartesi

Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Örnekleri Maket Yapım Atölyesi

Saat: 11.00

Yer: İBB Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

Kontenjan 15

7+ YAŞ

Ceren Sungur ile Hafıza Turu: İşgal İstanbul’unda Beyazıt

Saat: 11.00

Başlangıç: Vezneciler Metro İstasyonu çıkışı

Bitiş: Beyazıt Meydanı

İBB Bandosu Konseri

Saat: 14.00

Yer: Beyazıt Meydanı, Çınaraltı

Emrah Safa Gürkan ile Söyleşi- Milli Mücadele ve İstanbul: İşgalden Kurtuluşa

Saat: 16.00

Yer: Beyoğlu Sineması

İBB Oda Müziği Topluluğu Konseri

Saat: 19.00

Yer: İBB Cumhuriyet Müzesi önü (Taksim Maksemi)

Refik Hakan Talu ile İstanbul’un Müzik Hikayeleri

Saat: 20.00

Yer: Anadolu Hisarı

6 Ekim 2024 Pazar

Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Örnekleri Maket Yapım Atölyesi

Saat: 11.00

Yer: İBB Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

Kontenjan 15

7+ YAŞ

Cengiz Özdemir ile Hafıza Turu: İşgal İstanbul’unda Beyoğlu

Saat: 11.00

Başlangıç: Galata Kulesi

Bitiş: Tokatlıyan Han

Dilek Türkan ile İstanbul Şarkıları

Saat: 14.00

Yer: Metrohan

İBB Bandosu Şehzadebaşı Şehitlerini Anıyor

Saat: 14.00

Yer: Eski Şehzadebaşı Karakolu Önü (Vezneciler)

Ceren Sungur ile Söyleşi – İşgal İstanbul’unda Gündelik Hayat

Saat: 15.00

Yer: Metrohan

Melek Mosso

DJ Performansı

Saat: 19.30

Yer: Beşiktaş Meydanı