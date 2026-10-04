6 Ekim ne günü, okullar tatil mi? 5 6 Ekim okul yarım gün mü?

stanbul'un Kurtuluşu'nun yıl dönümü olan 6 Ekim, kent tarihi açısından önemli günler arasında bulunuyor. Ancak bu özel gün, ulusal bayram ve genel tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 5 Ekim Pazartesi ve 6 Ekim Salı günlerinde İstanbul'daki okullarda eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. 6 Ekim için yarım gün tatil uygulaması da bulunmuyor.

6 EKİM NE GÜNÜ?

6 Ekim, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olarak her yıl anılıyor. 6 Ekim 1923'te Türk birliklerinin İstanbul'a girmesiyle şehrin işgal dönemi sona erdi ve bu tarih İstanbul'un Kurtuluşu olarak hafızalarda yer aldı. 2026 yılında İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü kutlanacak.

İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle kent genelinde çeşitli tören, anma programları ve etkinlikler düzenlenebiliyor. Ancak bir tarihin İstanbul açısından özel ve tarihi bir gün olması, o günün otomatik olarak resmi tatil olduğu anlamına gelmiyor. 6 Ekim, yürürlükteki ulusal bayram ve genel tatil günleri arasında bulunmadığı için eğitim ve çalışma hayatı açısından normal gün olarak uygulanıyor.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim 2026 Salı günü resmi tatil değil. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da genel tatil kapsamında sayılan günler arasında 6 Ekim yer almıyor. Bu nedenle İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü, genel resmi tatil uygulaması kapsamında değerlendirilmiyor.

Bu durum yalnızca öğrencileri değil, kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışanları da ilgilendiriyor. 6 Ekim için ayrıca bir tatil kararı alınmadığı sürece kamu kurumları normal çalışma düzeninde hizmet vermeye, özel sektör iş yerleri ise kendi çalışma programları doğrultusunda faaliyet göstermeye devam edecek.

5 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

5 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul'daki okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve MEB tarafından yayımlanan çalışma takviminde 5 Ekim için herhangi bir tatil veya eğitim öğretime ara verme uygulaması bulunmuyor.

Dolayısıyla öğrencilerin 5 Ekim Pazartesi günü normal ders programlarına göre okullarına gitmesi gerekiyor. 5 Ekim için yarım gün eğitim yapılacağına yönelik genel bir karar da bulunmuyor. İstanbul'daki okullar açısından ayrıca bir kurum içi etkinlik veya program planlanması halinde bunun duyurusu ilgili okul tarafından yapılabilir.

6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da okullar tatil değil. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 6 Ekim için herhangi bir eğitim öğretim tatili bulunmadığından ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin normal program doğrultusunda işlenmesi bekleniyor.

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü nedeniyle bazı okullarda günün anlam ve önemine yönelik etkinlikler düzenlenebilir. Ancak bu etkinliklerin yapılması, 6 Ekim'in okul tatili olduğu anlamına gelmiyor. Etkinliklerin içeriği ve uygulanacağı saatler okul yönetimlerinin planlamasına göre değişebilir.

6 EKİM YARIM GÜN MÜ?

6 Ekim 2026 Salı günü için yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor. Öğrenciler tam gün eğitim programına göre okullarına devam edecek. İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıl dönümü olması nedeniyle 6 Ekim'in öğleden sonra tatil edileceğine ilişkin mevcut resmi eğitim takviminde bir düzenleme yer almıyor.

5 Ekim Pazartesi için de yarım gün tatil söz konusu değil. Böylece öğrenciler açısından 5 ve 6 Ekim tarihlerinde normal eğitim programı uygulanacak. Resmi tatil nedeniyle yarım gün eğitim yapılacak ilk tarih ise ekim ayının sonundaki Cumhuriyet Bayramı öncesi olacak.

EKİM AYINDA OKULLAR NE ZAMAN TATİL?

Ekim ayında öğrencilerin karşılaşacağı resmi tatil Cumhuriyet Bayramı olacak. 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar tam gün tatil olacak. Resmi tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren başlayacağı için 28 Ekim'de öğleden sonra da ders yapılmayacak.

Bu nedenle ekim ayındaki tatil planlamasında 6 Ekim ile 28-29 Ekim tarihlerinin birbirinden ayrılması gerekiyor. 6 Ekim Salı normal eğitim günü olurken 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil uygulanacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından hafta sonuyla birlikte ara tatile girecek ve 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Birinci dönem ise 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.