6 Ekim’de İstanbul’da bazı yollar 5 saat kapalı olacak
6 Ekim günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanıyor. İBB'nin düzenlediği İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabı 6 Ekim'de düzenleniyor. "Colour Run-Renkli Koşu" temasına 6 bin kişi kayıt olurken yarın İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar da duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabı yarın gerçekleşecek.
Koşu nedeniyle ise İstanbul'da bazı yollar 5 saat trafiğe kapalı olacak. Araç sahipleri ise yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı, neden araştırmaya başladı.
YARIN 6 EKİM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK, NEDEN?
İBB tarafından düzenlenen koşu sebebiyle İstanbul’un Tarihi Yarımada bölgesindeki yollar trafiğe kapanıyor. 6 bin kişinin katılım sağlayacağı İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabı 6 Ekim'de gerçekleşecek.
İstanbul'da Kennedy caddesi / Eminönü-Yenikapı yönü, Kennedy caddesi / Zeytinburnu-Yenikapı yönü, Namık Kemal caddesi, Mustafa Kemal caddesi, Segah sokak, Kumluk sokak, Şair Sermet sokak, Aksakal sokak ve Ahırkapı sokak trafiğe 5 saat süreyle kapalı olacak.
Araç sahipleri 06.00-11.00 aralığında bu yolları kullanamayacak.
YARIN KAPALI OLAN YOLLAR İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR 2024
İETT tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:
"Değerli yolcularımız;
6 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı dolayısıyla Yenikapı-Sirkeci arasında bazı hatlarımızın güzergahlarında etkinlik süresince güzergah değişiklikleri olacaktır. Bu doğrultuda;
31, 31Y, 50Y, 70FY, 70KY, 76A, 146T ve 336Y numaralı hatlarımız koşu süresince; Yenikapı Marmaray Köprüsü'nden dönerek ring olarak çalışacaktır.
BN1 numaralı hattımız koşu süresince; Beş Kardeşler, Kazlıçeşme, 10.Yıl Cad., Millet Cad. Unkapanı Köprüsü’nden devam ederek, Karaköy, Galata Köprüsü üzerinden dönerek, ring olarak çalışacaktır. Hattımız yolcularını Eminönü Meydan’dan alacaktır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz."