6 Ekim’de İstanbul’da bazı yollar 5 saat kapalı olacak

05 Ekim 2024 17:35 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 17:42

6 Ekim günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanıyor. İBB'nin düzenlediği İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabı 6 Ekim'de düzenleniyor. "Colour Run-Renkli Koşu" temasına 6 bin kişi kayıt olurken yarın İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar da duyuruldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabı yarın gerçekleşecek.

Koşu nedeniyle ise İstanbul'da bazı yollar 5 saat trafiğe kapalı olacak. Araç sahipleri ise yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı, neden araştırmaya başladı.

YARIN 6 EKİM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK, NEDEN?

İBB tarafından düzenlenen koşu sebebiyle İstanbul’un Tarihi Yarımada bölgesindeki yollar trafiğe kapanıyor. 6 bin kişinin katılım sağlayacağı İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabı 6 Ekim'de gerçekleşecek.

İstanbul'da Kennedy caddesi / Eminönü-Yenikapı yönü, Kennedy caddesi / Zeytinburnu-Yenikapı yönü, Namık Kemal caddesi, Mustafa Kemal caddesi, Segah sokak, Kumluk sokak, Şair Sermet sokak, Aksakal sokak ve Ahırkapı sokak trafiğe 5 saat süreyle kapalı olacak.

Araç sahipleri 06.00-11.00 aralığında bu yolları kullanamayacak.

YARIN KAPALI OLAN YOLLAR İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR 2024

İETT tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"Değerli yolcularımız;

6 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı dolayısıyla Yenikapı-Sirkeci arasında bazı hatlarımızın güzergahlarında etkinlik süresince güzergah değişiklikleri olacaktır. Bu doğrultuda;

31, 31Y, 50Y, 70FY, 70KY, 76A, 146T ve 336Y numaralı hatlarımız koşu süresince; Yenikapı Marmaray Köprüsü'nden dönerek ring olarak çalışacaktır.

BN1 numaralı hattımız koşu süresince; Beş Kardeşler, Kazlıçeşme, 10.Yıl Cad., Millet Cad. Unkapanı Köprüsü’nden devam ederek, Karaköy, Galata Köprüsü üzerinden dönerek, ring olarak çalışacaktır. Hattımız yolcularını Eminönü Meydan’dan alacaktır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."