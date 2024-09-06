6 Eylül futbol programında bugün Türkiye'nin maçı var

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

06 Eylül 2024 15:30 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 15:50

Bugünün maç takvimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız Galler ile sahaya çıkacak. Bugün Türkiye'nin maçının kanalı ve saati de değişti.

UEFA Uluslar B Ligi’nde bu akşam 21.45'te Türkiye ile Galler karşı karşıya gelecek. BUGÜN TÜRKİYE'NİN MAÇI VAR MI? 6 Eylül günü Türkiye'nin Galler ile karşılaşması oynanacak. Mücadele 21.45'te başlarken TV8 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR? Günün takvimi şöyle: UEFA Uluslar Ligi Kazakistan – Norveç Litvanya – Güney Kıbrıs Belçika – İsrail Fransa – İtalya İzlanda – Karadağ Slovenya – Avusturya Kosova – Romanya İZLANDA MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU? İkinci olarak oynanacak olan karşılaşma İzlanda olurken hakemi de açıklandı. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yaparken 4. hakem Eldorjan Hamiti oldu. İlgili Haberler Türkiye - Galler maçının yayınlanacağı kanal ve saati netleşti Türkiye İzlanda maçının hakemi Enea Jorgji karnesi! 2 Türkiye maçını yönetti