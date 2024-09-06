6 Eylül halka arz takvimine Durukan Şekerleme hissesi eklendi

06 Eylül 2024 10:20 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:28

Halka arz takvimine bugün SPK tarafından başvurusu onaylanan yeni hisse eklendi. Durukan Şekerleme hissesini satın almak isteyenler kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu araştırdı. Bu haftanın halka arz takvimi 6 Eylül 2024...

Cem Zeytin halka arzının ne zaman işlem göreceği birkaç gün içerisinde belli olacak

Cem Zeytin halka arzının ne zaman işlem göreceği birkaç gün içerisinde belli olacak

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Durukan Şekerleme hissesi satışa çıkıyor.

17,00 TL'den satışa çıkacak olan hissenin kodu ve talep toplama tarihi belli olmadı.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI, TAKVİM BELLİ Mİ?

6 Eylül günü SPK tarafından başvurusu onaylanan Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. şirketi yeni eklendi.

Takvimde başka bir hisse bulunmuyor. En son Cem Zeytin ve Özata Denizcilik talep toplama işlemlerini tamamlamıştı.

DURUKAN ŞEKERLEME NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Hissenin talep toplama tarihi henüz belli olmadı. İşlemlerin sona ermesinin ardından ise borsada işlem görecek.

Eşit dağıtım yapacak ve 17,00 TL'den satışa çıkacak.

HANGİ BANKALARDA VAR?

Durukan Şekerleme, Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınacak. Tamamı eşit dağıtım olurken T1 - T2 bakiye kullanımına uygun olarak belirlendi.

Fonun kullanılacağı alanlar ise %35-40 Üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alınması, fabrika kapalı alan inşaatı, çatı güneş enerjisi yatırımı %40-45 İşletme sermayesi ve %25-30 Finansal borçların ödenmesi olarak belirlendi.