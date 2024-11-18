6 gezegen gökyüzünde hizalanıyor! 2025 gezegen sıralanması ne zaman?

18 Kasım 2024 15:14 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:21

2025 yılının ilk ayında gökyüzünde şölen yaşanacak. Sık sık yıldızları ve gezegenleri izlemek isteyenler için sevindiren haber geldi. 6 gezegenin sıralanacağı gökyüzü olayının gerçekleşeceği tarih belli olurken Türkiye'den görülebileceği merak konusu oldu.

Bilim insanları Dünya'ya yakın yeni bir gezegen keşfetti: Ama yaşam arayışları boşa çıktı!

Bilim insanları Dünya'ya yakın yeni bir gezegen keşfetti: Ama yaşam arayışları boşa çıktı!

Ocak ayında Mars​, Venüs, Jüpiter​, Satürn​, Neptün ve Uranüs gökyüzünde sıralanıyor. Heyecanla beklenen olayın gerçekleşeceği tarih gündeme gelirken Türkiye'den izlemek isteyenler de oldukça fazla.

2025 yılının ilk ayında gerçekleşecek olaya kısa süre kala gezegenler ilgi çekmeye başladı.

2025 GÖKYÜZÜ GEZEGEN SIRALAMASI NE ZAMAN?

Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülürken diğer gezegenleri görebilmek için teleskop gerekecek. Bu olay 21 Ocak tarihinde başlarken 4 hafta boyunca sürecek.

Akşam 20.00'dan itibaren görülebilecek olan Venüs, Satürn ve Neptün, güneş batımıyla görülmeye başlayacak ve 3-4 saat süre aralığında görülebilecek.

Görmek için en özel zamanlar 21 Ocak 2025 ile 21 Şubat 2025 olurken şubat ayına kadar sürmesi bekleniyor.

GEZEGEN HİZALANMASI HANGİ GEZEGENLER GÖRÜLECEK?

Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs gezegenlerinin hizalanacağı olayda Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gökyüzüne bakıldığında rahatlıkla görülebilecek.