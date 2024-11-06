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6 Kasım UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
06 Kasım 2024 09:21 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:44
6 Kasım UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu

UEFA Avrupa, Şampiyonlar ve Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşamın maç takvimi merak ediliyor.

Tüm dünyada takip edilen Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 6 Kasım akşamı maç programı araştırılıyor.

Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçları bu hafta oynanacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 5 KASIM?

Şampiyonlar Ligi

Kizilyildiz – Barcelona | 23.00

Feyenoord – Salzburg | 23.00

Inter – Arsenal | 23.00

PSG – Atletico Madrid | 23.00

Sparta Prag – Brest | 23.00

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Avrupa Ligi

Beşiktaş – Malmö | 18.30 | TRT 1

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maç programı ise şöyle:

28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 

12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 

22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 

30 Ocak | Twente - Beşiktaş 

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GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta müsabakaları başlıyor. Tottenham ile olan karşılaşma 7 Kasım Perşembe akşamı oynanacak. 

Müsabaka 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek. Binlerce taraftarın akın etmesi bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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