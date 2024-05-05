6 Mayıs Pazartesi kabine toplantısı ana gündem öğretmen atamaları olacak

05 May 2024 16:10 - Güncelleme : 05 May 2024 16:14

Atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı ne zaman, atama olacak mı gibi birçok soru gündemde yerini koruyor.

Öğretmen adaylarının merakla beklediği bu soruların yanıtları, 6 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek olan toplantıda netlik kazanacak.

Atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayı, Kabine toplantısının yapılacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor.

Kabine toplantısının bu hafta gerçekleşecek olması, öğretmen atamaları konusunda umutları artırıyor.

Öğretmen adayları, atamaların yapılacağı branş dağılımı ve kontenjanlar hakkında da bilgi almak için Kabine toplantısının sonuçlarını heyecanla bekliyor.