6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat yıldönümü taziye mesajları ve sözleri ile anılıyor

05 Şubat 2025 22:06 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 22:07

6 Şubat depremi anma mesajları ve taziye sözleri, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin 2. yıl dönümünde yeniden paylaşımlarda yer alıyor. 6 Şubat 2023'te yaşanan bu acı olay sonrası 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti ve 10 ilde birçok bina yıkıldı. Bu yıl da, sosyal medya ve diğer platformlarda, kaybettiğimiz canlar için birlik ve beraberlik mesajları ile anma mesajları paylaşılıyor. Depremde hayatını kaybedenler için resimli mesajlar, taziye dilekleri ve dayanışma sözleri, toplumun birbirine destek olma ve acıları paylaşma isteğini yansıtıyor. İşte, bu özel günde paylaşılabilecek, anlamlı 6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma mesajları ve sözleri.

6 Şubat depremi, Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, yitirdiğimiz canlar ve yaşanan acılar hala hafızalarda taze.

6 ŞUBAT DEPREMİ ANMA MESAJI

6 Şubat 2023’ü unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiğimiz canları saygı ve özlemle anıyoruz.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve dayanma gücü diliyorum.

6 Şubat, bizlere dayanışmanın gücünü bir kez daha gösterdi. Acılarımızı paylaşıyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz.

Depremde kaybettiğimiz sevdiklerimizi rahmetle anıyor, bu felaketin bir daha yaşanmamasını diliyoruz.

Bugün 6 Şubat… Yüreğimizde derin izler bırakan o günü unutmadık. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Depremin yıl dönümünde, kaybettiklerimizi anıyor, hayatta kalanlar için daha güçlü bir gelecek diliyoruz.

6 Şubat’ta yaşadığımız acıyı hiçbir zaman unutmayacağız. Birlik ve beraberlik içinde yarınlara umutla bakıyoruz.

Asrın felaketinde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Dayanışma ve yardımlaşma ile yaralarımızı saracağız.

6 ŞUBAT DEPREMİ SÖZLERİ

Deprem, sadece binaları değil, yüreklerimizi de yıktı. Ama biz birlikte güçlüyüz, birlikte ayağa kalkacağız.

6 Şubat’ta kaybettiklerimiz için dualarımızı eksik etmiyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız.

Depremin ikinci yılında, yitirdiğimiz canları saygı ve rahmetle anıyoruz. Hafızalarımızda daima yaşayacaklar.

6 Şubat’ın açtığı yaralar henüz kapanmadı. Birlikte iyileşeceğiz, unutmadık, unutmayacağız.

Acının ortak olduğu yerde, dayanışma da büyük olur. Birlikte daha güçlü bir gelecek için çalışacağız.

Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve metanet diliyorum.

6 Şubat 2023, sadece bir tarih değil, yüreğimizde sönmeyen bir ateş. Kaybettiklerimize dualarla…

Depremde sevdiklerini kaybeden tüm ailelere başsağlığı diliyorum. Acınızı paylaşıyoruz, unutmadık.

6 ŞUBAT DEPREMİ YILDÖNÜMÜ MESAJLARI

Unutmayacağız, unutturmayacağız. Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.

6 Şubat depremi bize dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Birlikte daha güçlüyüz.

Acının ve umudun iç içe geçtiği bir yıl dönümündeyiz. Kaybettiklerimizi saygıyla anıyoruz.

Depremin ardından geçen zamanda, hayatını kaybedenleri unutmadık. Onları sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Yüreğimizde hala 6 Şubat’ın sızısı var. Ancak birlik ve beraberlikle geleceğimizi daha güçlü inşa edeceğiz.

6 Şubat’ın bize hatırlattığı en büyük gerçek: Sevdiklerimize daha sıkı sarılmalıyız.

Depremde kaybettiklerimizi anarken, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için çalışmalıyız.

6 Şubat 2023… Birlik olmanın, yardımlaşmanın ne kadar değerli olduğunu unutmadığımız gün.

6 ŞUBAT DEPREMİ KURUMSAL MESAJLAR

Depremde vefat edenleri rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyoruz.

Depremin yıl dönümünde, acılarımızı paylaşıyor, dayanışma içinde yarınlara umutla bakıyoruz.

6 Şubat’ta kaybettiğimiz her can, kalbimizde yaşamaya devam ediyor. Unutmadık, unutturmayacağız.

Depremin ikinci yılında, acılarımızı paylaşıyor ve birlik içinde yaralarımızı sarıyoruz.

6 Şubat depremi, bizlere kaybettiklerimizin hatıralarıyla yaşamayı öğretti. Dualarımız sizinle…

Depremde hayatını kaybedenleri sevgi ve saygıyla anıyor, geride kalanlara sabır ve umut diliyoruz.

6 Şubat’ta yaşadığımız acıyı unutmayacağız, ama birlik ve beraberlikle yaralarımızı saracağız.