6 Şubat depremi kaç dakika sürdü? 7.7 deprem saniyelerce sürdü

05 Şubat 2025 10:07 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:17

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde binlerce vatandaşımızı kaybettik. Acı olayla büyük yıkım yaşayan illerde birlik ile ayağa kalkılırken korku dolu anlar yaşatan 6 Şubat depreminin kaç saniye sürdüğü de yıldönümüyle beraber gündeme geldi.

6 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil? Tatil olan yerler belli oldu

6 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil? Tatil olan yerler belli oldu

Tüm Türkiye'nin yüreklerini yakan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçerken 7.7 şiddetindeki depremin kaç saniye sürdüğü yeniden araştırıldı.

Asrın Felaketi olarak adlandırdığımız doğal afette birçok vatandaşımız hayatını kaybetti.

6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ, KAÇ DAKİKA?

2023 yılının acı olaylarından biri olan 6 Şubat depremi, Kahramanmaraş merkezli olurken çevresinde olan illeri de büyük ölçüde etkiledi.

Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem 60 saniye sürerken 13.24'te Elbistan'da yaşanan deprem 45 saniye sürdü. Depremlerin uzun sürmesi yıkım etkisini artırırken yaşananlar yürekleri yaktı.

6 ŞUBAT DEPREMİ HANGİ İLLERDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 şiddetinde depremin ardından Elbistan'da 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem yaşandı. İki büyük depremin ardından çevre illerde oldukça etkilendi.

11 ilde hissedilen sarsıntının izleri halen taşınırken 929 köy ile mahallede ağır hasar oluştu. Kahramanmaraş'ta yaşanan sarsıntı Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da da oldukça şiddetli hissedildi ve yıkım yaşandı.

6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Asrın Felaketi Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıldönümüyle beraber acı gün yaşananlar yeniden yüreklerde hissedildi. Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan ilk sarsıntı 7.7 şiddetinde oldu.

Ardından 13.24'te gelen bir diğer büyük deprem 7.6 şiddetinde yaşandı. Henüz ilk depremin şoku atlatılmazken ikinci sarsıntı vatandaşlarımızı oldukça zorladı.