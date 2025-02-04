6 Şubat depremi saat kaçta oldu? Enkazlardaki saatler aynı dakikada kalmıştı

04 Şubat 2025 00:49 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 00:49

Türkiye, 2023 yılı şubat ayında "asrın felaketi" olarak anılan, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerle sarsıldı. 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği bu depremler sonrası 7 gün milli yas ilan edildi. Depremler sonucunda 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Ülke genelinde seferberlik ilan edilerek, yardım ve kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. 93 ülkenin katkısıyla uluslararası yardım organizasyonları gerçekleştirildi ve bölgede kapsamlı bir yardım operasyonu yürütüldü.

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Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle karşı karşıya kaldı. Bu depremler, 11 ili etkileyerek büyük yıkıma neden oldu.

6 ŞUBAT DEPREMİ HANGİ İLLERDE OLDU?

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ da ciddi şekilde etkilendi. Bu illerde 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede ağır yıkımlar meydana geldi.

Deprem, 120 bin kilometre karelik bir alanda etkili olarak, 14 milyon vatandaşı doğrudan etkiledi. Yıkımın boyutu, bölgedeki yaşamı tamamen değiştirdi ve ülke genelinde büyük bir dayanışma ve yardım seferberliği başladı.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

6 Şubat depremleri sonucunda 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 107 bin 213 olarak kaydedildi. Bu büyük felaket, Türkiye'nin tarihindeki en ölümcül depremlerden biri olarak tarihe geçti.

Deprem bölgesinde arama, kurtarma ve müdahale çalışmaları kapsamında, 11 bin 488'i uluslararası olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı. Bu çalışmalar sayesinde, yıkılan 38 bin 901 binada ve yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi.

6 ŞUBAT DEPREMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Bu depremler, bölgeyi derinden sarsarak büyük bir felakete yol açtı. İlk deprem sabahın erken saatlerinde, ikinci deprem ise öğleden sonra gerçekleşti.

6 ŞUBAT DEPREMİ HANGİ SAATTE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te depremler meydana geldi.

6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ İLDE ETKİLİ OLDU?

Deprem, 11 ilde etkili oldu: Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.