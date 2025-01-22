6 Şubat depreminde kaç kişi öldü?

22 Ocak 2025 10:41 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:48

6 Şubat Kahramanmaraş depremi tüm Türkiye'yi etkilemişti. Yürekleri yakan doğal afette hayatını kaybeden kişilerin sayısı merak edilirken ilk depremin şiddeti 7,8 olurken ikincisinin büyüklüğü 7,5 olarak ölçülmüştü.

Suriye​'de en az 8 bin 476 kişi öldüğü 6 Şubat​ Kahramanmaraş​ depreminde hayatını kaybedenler yıl dönümünde anılmıştı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde olan sarsıntı Türkiye​'de büyük hasar bıraktı.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 2 deprem​ büyük hasar oluşturdu. Resmi kaynaklara göre en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

107 bin 213 kişinin yaralandığı depremde Suriye'de 8.476 ölü, 14.803 yaralı oldu. Depremin yıl dönümünde Bakan Yerlikaya "Yaşadıklarımız asrın felaketiydi. 120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. Koklamaya kıyamadığımız yavrularımızı kaybettik bu depremde; eli öpülesi analarımızı, babalarımızı. Nikah günü alan nişanlılar ayrı düştü." ifadelerini kullanmıştı.

6 ŞUBAT'TA MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

Kahramanmaraş depremi sonrasında Türkiye'de 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yedi gün, Kosova ve Bangladeş'te ise bir gün millî yas ilan edilmişti.

Kuzey Makedonya hükûmeti, Türkiye ve Suriye'de ölenlerin anısına 13 Şubat günü millî yas ilan edildiğini söylemişti.