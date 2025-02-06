6 Şubat depreminde zarar gören iller! 11 il etkilendi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

06 Şubat 2025 08:49 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 08:56

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem sonrası çevre iller de hasar gördü. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan acı olayda birçok vatandaşımız vefat ederken 11 il yıkıma uğradı. 6 Şubat depreminde zarar gören iller için ayağa kalkma projeleri sürüyor.

Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle yıkıma uğradı. Yürekleri yakan felaket sonrasında birlik ve beraberlik yaşanırken binlerce kişi hayatını kaybetti. 2025 ise depremin ikinci yıldönümü oluyor. 6 ŞUBAT DEPREMİ HANGİ İLLERDE OLDU? 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta olan 2 büyük deprem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde büyük yıkım yaşattı. Sarsıntı sonrası etkilenen iller arasında Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana, Elazığ, Malatya, Hatay yer alıyor. 6 ŞUBAT DEPREMİ 11 İL HANGİSİ? Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana, Elazığ, Malatya, Hatay'da büyük yıkıma uğradı. 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon kişi direkt olarak etkilendi. 124 ilçe, 6 bin 929 köy sarsıntı sonrası hasar gördü. Ülkede deprem bölgesinde OHAL ilan edilirken ülkede 7 gün süreyle milli yaz ilan edildi. İlgili Haberler Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 6 Şubat güncel döviz kurları 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Naci Görür'den dikkat çeken açıklama! Deprem riskinin en yüksek olduğu şehirleri sıraladı