6 Şubat depremlerini bilen deprem kahini Frank Hoogerbeets, Marmara ve Ege Bölgesi için uyarıda bulundu

16 Ağustos 2024 12:11 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 12:27

Son zamanlarda sosyal medyada oldukça konuşulan isimlerden biri olan deprem kahini Frank Hoogerbeets, 3 bölge için yeni deprem uyarısında bulunurken İstanbul'da deprem olacak mı, bekleniyor mu soruları da yeniden konuşulmaya başlandı.

Daha önce ülkemizde büyük yıkım oluşturan 6 Şubat depremlerini tahmin eden Hoogerbeets, bu sefer de Marmara ve Ege Bölgesi için uyarı verdi.

DEPREM KAHİNİ FRANK HOOGERBEETS DEPREM AÇIKLAMASI NEDİR?

Deprem kahini olarak tanınan Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 3 bölge için uyarı yaparken içerisinde Yunanistan, Ege Denizi ve Marmara Bölgesi yer aldı.

Ay, Güneş ve diğer gezegenlerin etkileşimin dünya üzerinde deprem oluşturduğunu söyleyen ve çalışmalarını bu yönde yapan Frank Hoogerbeets, "18-19 Ağustos'a yaklaşırken olası büyük bir depreme karşı tetikte olmak önemli. Son dalgalanmalara göre Girit, Yunanistan, Oniki Adalar, Ege Denizi ve Marmara ekstra alarmda." sözleri ile uyarıda bulundu.

X hesabı üzerinden paylaşım yapan SSGEOS, daha öncelerde de 6 Şubat Kahramanmaraş depremi için uyarı yapmıştı. Bölge için "Er ya da geç bu bölgelerde 7,5 büyüklüğünde deprem olacak" paylaşımında bulunmuştu.

MARMARA İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU, NE ZAMAN 2024?

Yıllardır konuşulan büyük Marmara depreminin beklendiği ve tedbir alınması gerektiği belirtilirken depremin ne zaman olacağına net bir bilginin bulunması imkansızdır.

Deprem kahini olarak bilinen Frank, 18-19 Ağustos tarihlerine dikkat çekerek Oniki Adalar, Ege Denizi ve Marmara Bölgesi'ne vurgu yaptı.

Depremleri tahmin etmesiyle ilgili sorulan sorulara "Türk medyasının iddia ettiği gibi kahin ve peygamber değilim. Ve büyük depremler için asla kesin tarih vermedim. Yeryüzü ve gezegen pozisyonları arasındaki ilişkiler üzerine çalışan bir araştırmacıyım, bu amaçla özel bir yazılım geliştirdim." ifadeleri ile cevap vermişti.