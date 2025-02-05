6 Şubat Hatay'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremlerde birçok ilimiz hasar gördü. İkinci yıldönümüne kısa süre kala Hatay'da yarın okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu.
Ülkemizde Asrın Felaketi olarak bilinen 6 Şubat'ın ikinci yıldönümünde yurdun çeşitli bölgelerinde anma törenleri yapılıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kabristanda ziyaret edilebilmesi adına deprem bölgelerinde okullar tatil edildi.
6 ŞUBAT HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan depremler sonrasında Hatay'da büyük hasar almıştı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği doğal afetin ikinci yıldönümü sebebiyle Hatay'da anma törenleri ve kabristan ziyaretleri yapılacak. Bu sebeple yarın okullar tatil edildi.
Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:
"6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü münasebetiyle yapılacak anma etkinliğine il içi ve il dışı katılımın yoğun olması sebebiyle 06.02.2025 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca anma programına katılacak ve kabristan ziyaretinde bulunacak kamu personelleri, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde asgari personel bulundurmak kaydıyla 1 gün idari izinli sayılacaktır"
HATAY 6 ŞUBAT ANMA TÖRENLERİ PROGRAMI 2025
Hatay Valiliği tarafından sosyal medyada paylaşılan anma töreni programına katılacak olan binlerce vatandaş kabristan ziyaretleri sonrası anma programında yer alacak. Yayımlanan programa göre etkinlik saati ve yerleri şöyle:
5 ŞUBAT 2025
SAAT 09.30 - HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU - ANTAKYA
6 Şubat 2023 Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine: Afetlere Karşı Toplumsal Dayanıklılık Çalıştayı
Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Ziyareti
Huzurevi ve Çocuk Evleri Sitesi Ziyareti
Depremzede Aileler Hane Ziyaretleri
6 ŞUBAT 2025 ANMA PROGRAM AKIŞI
SAAT 03.45 - ANTAKYA
Vali Ürgen Parkı (Vali Göbeği) Toplanma
SAAT 04.00 - ANTAKYA
Sessiz Yürüyüş
Atatürk Caddesi İstikametinden Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı İstikametine
SAAT 04.17 - ANTAKYA
65 Saniyelik Saygı Duruşu
Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı
SAAT 04.25 - ANTAKYA
Dini Liderlerimizce Kaybettiğimiz Canlarımızın Anısına Duaların Okunması
Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı
SAAT 04.45 - ANTAKYA
Asi Nehri’ne Karanfil Bırakılması
**SAAT 05.00 - ANTAKYA
Kemal Paşa Caddesi Ziyareti
SAAT 07.00 - ANTAKYA NARLICA DEPREM ŞEHİTLERİ CAMİİ
Sabah Namazının Kılınması ve Hatim Dualarının Okunması
SAAT 08.00 - ANTAKYA
Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı Ziyareti
SAAT 09.00 - ANTAKYA
Yüreğimizdeki Işık Projesi Hane Ziyaretleri
SAAT 18.00 - CUMHURİYET MEYDANI ANTAKYA
Medeniyetler Korosu (Matem Türküleri)
7 ŞUBAT 2025
SAAT 10.00 - ANTAKYA GÜLDEREN MAHALLESİ
Medeniyetler Köyü Temel Atma Töreni