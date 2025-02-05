6 Şubat Hatay'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı

05 Şubat 2025 12:04 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 12:13

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremlerde birçok ilimiz hasar gördü. İkinci yıldönümüne kısa süre kala Hatay'da yarın okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu.

İstanbul’da okullar yarın tatil mi? 5 Şubat İstanbul Valiliği okullar tatil duyurusu yaptı mı?

İstanbul’da okullar yarın tatil mi? 5 Şubat İstanbul Valiliği okullar tatil duyurusu yaptı mı?

Ülkemizde Asrın Felaketi olarak bilinen 6 Şubat'ın ikinci yıldönümünde yurdun çeşitli bölgelerinde anma törenleri yapılıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kabristanda ziyaret edilebilmesi adına deprem bölgelerinde okullar tatil edildi.

6 ŞUBAT HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan depremler sonrasında Hatay'da büyük hasar almıştı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği doğal afetin ikinci yıldönümü sebebiyle Hatay'da anma törenleri ve kabristan ziyaretleri yapılacak. Bu sebeple yarın okullar tatil edildi.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü münasebetiyle yapılacak anma etkinliğine il içi ve il dışı katılımın yoğun olması sebebiyle 06.02.2025 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca anma programına katılacak ve kabristan ziyaretinde bulunacak kamu personelleri, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde asgari personel bulundurmak kaydıyla 1 gün idari izinli sayılacaktır"

HATAY 6 ŞUBAT ANMA TÖRENLERİ PROGRAMI 2025

Hatay Valiliği tarafından sosyal medyada paylaşılan anma töreni programına katılacak olan binlerce vatandaş kabristan ziyaretleri sonrası anma programında yer alacak. Yayımlanan programa göre etkinlik saati ve yerleri şöyle:

5 ŞUBAT 2025

SAAT 09.30 - HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU - ANTAKYA

6 Şubat 2023 Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine: Afetlere Karşı Toplumsal Dayanıklılık Çalıştayı

Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Ziyareti

Huzurevi ve Çocuk Evleri Sitesi Ziyareti

Depremzede Aileler Hane Ziyaretleri

6 ŞUBAT 2025 ANMA PROGRAM AKIŞI

SAAT 03.45 - ANTAKYA

Vali Ürgen Parkı (Vali Göbeği) Toplanma

SAAT 04.00 - ANTAKYA

Sessiz Yürüyüş

Atatürk Caddesi İstikametinden Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı İstikametine

SAAT 04.17 - ANTAKYA

65 Saniyelik Saygı Duruşu

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı

SAAT 04.25 - ANTAKYA

Dini Liderlerimizce Kaybettiğimiz Canlarımızın Anısına Duaların Okunması

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı

SAAT 04.45 - ANTAKYA

Asi Nehri’ne Karanfil Bırakılması

**SAAT 05.00 - ANTAKYA

Kemal Paşa Caddesi Ziyareti

SAAT 07.00 - ANTAKYA NARLICA DEPREM ŞEHİTLERİ CAMİİ

Sabah Namazının Kılınması ve Hatim Dualarının Okunması

SAAT 08.00 - ANTAKYA

Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı Ziyareti

SAAT 09.00 - ANTAKYA

Yüreğimizdeki Işık Projesi Hane Ziyaretleri

SAAT 18.00 - CUMHURİYET MEYDANI ANTAKYA

Medeniyetler Korosu (Matem Türküleri)

7 ŞUBAT 2025

SAAT 10.00 - ANTAKYA GÜLDEREN MAHALLESİ

Medeniyetler Köyü Temel Atma Töreni