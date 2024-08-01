6 Şubat Kahramanmaraş depreminde Türkiye’de milli yas ilan edilmişti

01 Ağustos 2024 22:27 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 22:28

Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesinin ardından ülkemizde milli yas ilan edilirken 6 Şubat'ta yas ilan edilip edilmediği gündeme geldi.

6 ŞUBAT'TA MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 6 Şubat 2023 tarihli genelgeyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 1 günlük yas ilan edildiğini şu sözlerle duyurdu:

"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yaslar önemli kişilerin hayatını kaybetmesi sonucu ilan edilirken hükümet tarafından kararı verilir.

Doğal afet, savaş, terör olayları gibi durumlar da ilan edilen milli yas, resmi tatil olarak sayılmıyor.

Milli yasta bayraklar yarıya indirilir ve resmi törenler iptal edilir.