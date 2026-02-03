Menü Kapat
6 Şubat okullar tatil mi? ? 6 Şubat 2026 Gaziantep, Kahramanmaraş ve diğer illerde okulların tatil durumu!

6 Şubat okullar tatil mi 2026 yılı için öğrenci ve veliler tarafından özellikle 6 Şubat depreminin yaşandığı illerde yaşayan vatandaşlarca merak ediliyor. İkinci dönemin 2 Şubat Pazartesi günü başlamasıyla birlikte eğitim-öğretim faaliyetleri ülke genelinde planlanan şekilde sürüyor. 6 Şubat’ın, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle bazı illerde yerel kararlar alınabiliyor. Bu kapsamda yalnızca belirli iller için valilikler tarafından alınan özel uygulamalar duyuruldu. 6 Şubat okullar tatil mi? İşte 6 Şubat’ta okulların tatil durumu…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 00:09

6 Şubat 2026 Cuma gününe ilişkin okul tatili durumu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin değerlendirmeler, MEB takvimi ve valiliklerden gelen resmi açıklamalar çerçevesinde şekilleniyor. 6 Şubat’ta bir ilimizde okullarda eğitimi ara verildi.

6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı. Bu takvimde 6 Şubat 2026 Cuma günü için ülke genelinde geçerli bir tatil ya da ara verme kararı yer almıyor. Eğitim-öğretim faaliyetleri, belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor.

6 Şubat okullar tatil mi? ? 6 Şubat 2026 Gaziantep, Kahramanmaraş ve diğer illerde okulların tatil durumu!

Bu çerçevede 6 Şubat tarihi, resmi tatil günleri arasında bulunmuyor. Yarıyıl tatiline yönelik bir uzatma ya da genel bir erteleme de söz konusu değil. Türkiye genelinde okullar, MEB takvimine uygun şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak bir ilde eğitime ara verildiği açıklandı.

6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat’ın, 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü olması nedeniyle bazı illerde anma ve yas kapsamında özel uygulamalar gündeme geliyor. Bu doğrultuda Kahramanmaraş’ta valilik kararıyla resmi ve özel tüm kademelerdeki okulların 6 Şubat 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Aynı karar kapsamında kamu personeline idari izin verildiği açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin 3. yıl dönümünde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabileceği değerlendirildiğinden;

İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 06 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik v.s.) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 06 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gaziantep gibi depremden ağır etkilenen diğer iller için ise şu ana kadar resmi bir tatil duyurusu yapılmadı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana başta olmak üzere 81 ilin büyük çoğunluğunda 6 Şubat Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetleri normal şekilde devam ediyor.

6 ŞUBAT DEPREM SAATİ VE MERKEZ ÜSSÜ

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlk deprem, Türkiye saati ile 04.17’de meydana geldi. Bu depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak kaydedildi ve büyüklüğü Mw 7.7 olarak açıklandı.

Aynı gün saat 13.24’te ikinci büyük deprem yaşandı. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan bu depremin büyüklüğü Mw 7.6 olarak ölçüldü. 7.7 büyüklüğündeki depremin yerin 8.6 kilometre derinliğinde, 7.6 büyüklüğündeki depremin ise 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

ETİKETLER
#Aktüel
