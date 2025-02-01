6 Şubat resmi tatil mi? Öğrencilerin gözü okullar tatil açıklamasında

01 Şubat 2025 11:38 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 11:45

6 Şubat Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük yıkım oluşturmuştu. Yürekleri yakan 6 Şubat'ın izleri halen taşınırken yıldönümüne kısa süre kaldı. Öğrencilerin ve çalışanları gözü ise resmi tatil olup olmadığına çevrildi.

Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümü geliyor. 6 Şubat'ın resmi tatil olup olmadığı ise gündeme yerleşti.

6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat, ülkemizde resmi tatil değildir. Buna göre kamu idareleri ve özel sektör işyerleri normal iş seyrine devam edecek.

Resmi tatiller takvimine göre 6 Şubat resmi tatil olarak sayılmıyor.

6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya Valilikleri geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta okulları tatil etme kararı almıştı. Bu sene için şu an henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre okullarda eğitime devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir tatil açıklaması gelmedi.

2023 yılında Hatay Valiliği okulları tatil ettiğini şu açıklama ile duyurmuştu:

"06 Şubat 2023 tarihinde oynanan ve 11 ilimizi gösteren asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."