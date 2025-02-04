6 Şubat'ta Gaziantep'te okullar tatil mi? Açıklama geldi

04 Şubat 2025 14:34 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 14:50

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ülkemizde büyük yıkım oluşturmuştu. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da okulların tatil olup olmadığı öğrencilerin gündemine yerleşti.

Türkiye'de Asrın Felaketi olarak bilinen 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde birçok ilimiz hasara uğraşmıştı. 6 Şubat depremlerinin yıldönümüne kısa süre kala Gaziantep'te okulların tatil durumu merak edildi.

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde etkilenen Gaziantep'te 6 Şubat günü yıldönümü olması sebebiyle okullar tatil edildi. Anma programlarına katılacak ve kabristan ziyareti yapacak olanlar için okullar ve kamu kurumlarında tatil kararı alındı.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"6 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve ilimizin de etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıl dönümü münasebetiyle İlimizde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülebilmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla anma programlarına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlarda 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün idari izinli sayılacaktır"

6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem ülkemizde bazı bölgelerde yıkıma sebep oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ikinci yıldönümüne kısa süre kala deprem bölgesi illerinde okulla tatil ediliyor. 6 Şubat resmi tatil değildir bu sebeple deprem bölgeleri dışında kalan yerlerde okullarda eğitime devam edilecek.