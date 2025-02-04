6 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil? Tatil olan yerler belli oldu

04 Şubat 2025 15:15 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:18

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler büyük yıkıma uğratmıştı. Yürekleri yakan afet sonrasında deprem bölgesinde yıldönümünde okullar tatil ediliyor. Hangi illerde okulların tatil edildiği ise öğrencilerin gündeminde.

Kahramanmaraş'a yaşanan deprem Asrın Felaketi olarak nitelendiriliyor. Depremden etkilenen bölgelerde okullarda eğitime 1 gün ara veriliyor. Bu yıl da ikinci yıldönümü gerçekleşecek.

6 ŞUBAT'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Ülkemizde yaşanan 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında deprem bölgelerinde yardımlaşma başladı. Asrın Felaketi sonrasında deprem bölgelerinde okullarda tatil ilan edildi.

6 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil edildiği yerler arasında Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Hatay yer aldı.

6 ŞUBAT OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ YERLER 2025

Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Malatya'da eğitime ara verildi. Diğer illerde de okulların tatil edilmesi bekleniyor. Açıklama gelmesi halinde haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"6 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve ilimizin de etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıl dönümü münasebetiyle İlimizde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülebilmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla anma programlarına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlarda 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün idari izinli sayılacaktır"