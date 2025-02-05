6 Şubat'ta milli yas ilan edildi mi? Asrın Felaketi yaşanmıştı

05 Şubat 2025 11:30 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:39

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan sarsıntı ülkemizde büyük yıkıma sebep olmuştu. Tüm Türkiye birlik olurken depremin izleri halen taşınıyor. Sosyal medyada ise 6 Şubat'ta milli yas ilan edilip edilmediği yeniden gündeme geldi.

99 depremi mi 6 Şubat Kahramanmaraş depremi mi daha büyük? Asrın Felaketi olarak tanımlanmıştı

99 depremi mi 6 Şubat Kahramanmaraş depremi mi daha büyük? Asrın Felaketi olarak tanımlanmıştı

6 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil? Tatil olan yerler belli oldu

6 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil? Tatil olan yerler belli oldu

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem birçok ilimizi yıkıma uğrattı. Pazarcık ve Elbistan'da yaşanan deprem sonrasında ülkemizin her bir yanından yardımlar ulaşmıştı. Geçtiğimiz yıl ise sosyal medyada 6 Şubat'ta milli yas ilan edilip edilmediğine dair bazı tartışmalar çıkmıştı.

Bu yıl ise depremin ikinci yıldönümü olacak.

6 ŞUBAT'TA MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan "6 Şubat'ta milli yas ilan edilmedi" iddialarına karşılık vermişti.

DMM tarafından geçtiğimiz yıl yapılan paylaşımda yer alan ifadeler şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “6 Şubat depremlerinde millî yas ilan edilmedi.” iddiası doğru değildir. 11 ilimizin etkilendiği büyük deprem felaketinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 6 Şubat 2023 tarihli genelgeyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi"

6 ŞUBAT MİLLİ YAS İLAN EDİLMEDİ Mİ?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan acı olay sonrasında ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihli genelgeyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilmişti.

6 ŞUBAT MİLLİ YAS İLAN EDEN ÜLKELER

Türkiye'de 7 günlük ulusal yas ilan edilirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 7 günlük yas ilan edilmişti.

Kosova ve Bangladeş'te 1 gün milli yas ilan edilirken Arnavutluk başbakanı Edi Rama 13 Şubat Pazartesi gününü ulusal yas olarak ilan etmişti. Kuzey Makedonya da 13 Şubat günü millî yas ilan edildiğini duyurmuştu.