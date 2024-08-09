61 yaşındaki Şarkıcı Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı

09 Ağustos 2024 11:35 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:37

Apar topar tedavi altına alınan Ankaralı Turgut'un sağlık durumu gündemde yer alırken sevilen sanatçının hastalığının ne olduğu da merak konusu oldu.

Kızı, babası için sevenlerinden dua isterken sağlık durumu hakkında detay bekleniyor.

ANKARALI TURGUT SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTA MI?

61 yaşındaki şarkıcının hasta yatağında çekildiği fotoğraftaki zayıflığı sevenlerinin dikkatinden kaçmazken kızı, hayranlarından dua istedi.

Snob Magazin haberine göre; Ankaralı Turgut hastaneye kaldırılırken şarkıcı için kızı sevenlerinden dua istedi.

Turgut'un kızı, “Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum” notunu ekledi.

ANKARALI TURGUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1963 yılında Ankara'da doğan ismin asıl adı Turgut Karataş'tır.

Yöresel Halk müziği ve Arabesk müzik yapan sanatçı aynı zamanda söz yazarı ve oyuncudur.