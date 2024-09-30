62 yaşındaki Serpil Çakmaklı sinemadan önce mankenlik yapıyordu
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Serpil Çakmaklı’nın Aramızda Kalmasın programına konu olmasının ardından hayatı ve kariyeri merak edilmeye başladı.
Yeşilçam’ın siyah saçları ve bakışlarıyla hafızalara kazınan ismi Serpil Çakmaklı, sinema hayatından önce mankenlik yapıyordu. 1980’li yılların başında ise Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuştu.
SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?
19 Mayıs 1962 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Serpil Çakmaklı, sinema hayatına atılmadan önce mankenlik yapıyordu. 1980’li yılların başında ise Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuşan Çakmaklı, sinema kariyeri boyunca birçok filmde rol almış ve Türk sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.
İlk evliliğini Mert Çakmaklı ile 16 yaşında yapan Serpil Çakmaklı, toplamda üç kez evlenmiştir. Sahnelerde solistlik de yaparak müzik kariyerine adım atan Çakmaklı, toplamda dört albüm çıkardı. Hem sinema hem de müzik alanındaki başarıları, onu Türk sanat dünyasında önemli bir figür olmasını sağladı.
SERPİL ÇAKMAKLI KAÇ YAŞINDA?
Serpil Çakmaklı 62 yaşındadır.
SERPİL ÇAKMAKLI’NIN OYNADIĞI FİLMLER HANGİLERİ?
1980: Devlet Kuşu
1980: Huzurum Kalmadı
1981: Yüz Karası/Şöhretin Sonu
1981: İtirazım Var
1981: Acı Gerçekler
1981: Şaka Yapma
1981: Yaşamak Bu Değil
1981: Sevdalım
1981: Mutlu Ol Yeter
1982: Yürek Yarası
1982: Bir Pazar Günü
1982: Tomruk
1982: Günaha Girme
1982: Çayda Çıra
1982: Beni Unutma
1983: Yıkılan Gurur
1983: Yaktı Beni
1984: Yaşadıkça
1985: Yılanların Öcü
1985: Bu İkiliye Dikkat
1985: Biz Bir Aileyiz
1985: 14 Numara
1986: Kafesteki Kadın
1986: Değişim
1986: Allı Dudaklım
1986: Güzelim
1986: Sıcak Geceler
1986: Prenses
1986: Yollu Dilber
1987: Papatya
1987: Sevgiye Hasret
1987: İşte Kadın
1987: Alnımdaki Bıçak Yarası
1987: Pusu
1987: Vurgun
1987: Patroniçe
1987: Patroniçe 2
1988: Sevince
1988: Dört Köşe Dünya
1988: Sen ve Ben
1988: Gazeteci Kız
1988: Ateş Gibi
1988: Sevgili Bayan
1989: Şahane Evlilik
1989: Şöhret Tutkusu
1990: Çılgın Aşıklar
1990: Bir İçim Su
1990: Aşkın Kesişme Noktası
1993: Çok Özel İlişkiler
1993: Gecem ve Gündüzüm
1996: Drejan
2003: Çığlığın Dağlarda Yükselir
Serpil Çakmaklı'yı her zaman seviymişim, bu programa çıkması çok güzel olmuş