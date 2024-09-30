62 yaşındaki Serpil Çakmaklı sinemadan önce mankenlik yapıyordu

30 Eylül 2024 11:09 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:14

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Serpil Çakmaklı’nın Aramızda Kalmasın programına konu olmasının ardından hayatı ve kariyeri merak edilmeye başladı.

Yeşilçam’ın siyah saçları ve bakışlarıyla hafızalara kazınan ismi Serpil Çakmaklı, sinema hayatından önce mankenlik yapıyordu. 1980’li yılların başında ise Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuştu.

SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?

19 Mayıs 1962 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Serpil Çakmaklı, sinema hayatına atılmadan önce mankenlik yapıyordu. 1980’li yılların başında ise Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuşan Çakmaklı, sinema kariyeri boyunca birçok filmde rol almış ve Türk sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.

İlk evliliğini Mert Çakmaklı ile 16 yaşında yapan Serpil Çakmaklı, toplamda üç kez evlenmiştir. Sahnelerde solistlik de yaparak müzik kariyerine adım atan Çakmaklı, toplamda dört albüm çıkardı. Hem sinema hem de müzik alanındaki başarıları, onu Türk sanat dünyasında önemli bir figür olmasını sağladı.

SERPİL ÇAKMAKLI KAÇ YAŞINDA?

Serpil Çakmaklı 62 yaşındadır.

SERPİL ÇAKMAKLI’NIN OYNADIĞI FİLMLER HANGİLERİ?

1980: Devlet Kuşu

1980: Huzurum Kalmadı

1981: Yüz Karası/Şöhretin Sonu

1981: İtirazım Var

1981: Acı Gerçekler

1981: Şaka Yapma

1981: Yaşamak Bu Değil

1981: Sevdalım

1981: Mutlu Ol Yeter

1982: Yürek Yarası

1982: Bir Pazar Günü

1982: Tomruk

1982: Günaha Girme

1982: Çayda Çıra

1982: Beni Unutma

1983: Yıkılan Gurur

1983: Yaktı Beni

1984: Yaşadıkça

1985: Yılanların Öcü

1985: Bu İkiliye Dikkat

1985: Biz Bir Aileyiz

1985: 14 Numara

1986: Kafesteki Kadın

1986: Değişim

1986: Allı Dudaklım

1986: Güzelim

1986: Sıcak Geceler

1986: Prenses

1986: Yollu Dilber

1987: Papatya

1987: Sevgiye Hasret

1987: İşte Kadın

1987: Alnımdaki Bıçak Yarası

1987: Pusu

1987: Vurgun

1987: Patroniçe

1987: Patroniçe 2

1988: Sevince

1988: Dört Köşe Dünya

1988: Sen ve Ben

1988: Gazeteci Kız

1988: Ateş Gibi

1988: Sevgili Bayan

1989: Şahane Evlilik

1989: Şöhret Tutkusu

1990: Çılgın Aşıklar

1990: Bir İçim Su

1990: Aşkın Kesişme Noktası

1993: Çok Özel İlişkiler

1993: Gecem ve Gündüzüm

1996: Drejan

2003: Çığlığın Dağlarda Yükselir