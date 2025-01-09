6225, 6551, 7205, 7300, 7304, 7361 KPSS nitelik kodları anlamları belli oldu

09 Ocak 2025 20:17 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 20:19

KPSS tercih dönemi sonrası tercih yapacak adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzundaki nitelik kodlarının anlamlarını araştırmaya koyuldu.

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Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024 3 tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte, 6225, 6551, 7205, 7300, 7304, 7361 kodları ve ne anlama geldikleri araştırılıyor.

KPSS​ NİTELİK KODLARI NEDİR?

KPSS tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodları, kamu kurumlarının personel alımlarında adaylarda hangi özelliklerin arandığını ifade eder.

Bazı pozisyonlar için belirli bir meslek grubuna ait diploma, sertifika veya belge şartı ile birlikte tecrübe ve fiziksel yeterlilik de nitelikler arasında yer alabilmektedir.

6225, 6551, 7205, 7300, 7304, 7361 KPSS NİTELİK KODLARI ANLAMLARI NELER?

6225 Nitelik Kodu: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bir bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmayı ifade eder.

6551 Nitelik Kodu: Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gerektiğini belirtir.

7205 Nitelik Kodu: Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az iki yıl serbest avukatlık yapmış olma şartını ifade eder.

7361 Nitelik Kodu: Avukatlık stajını tamamlamış ve avukatlık ruhsatına sahip olma şartıdır.

7300 Nitelik Kodu: Adayların vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlamaları gerektiğini belirtir.

7304 Nitelik Kodu: Silahlı koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak adaylardan istenen bir nitelik kodudur.