657 Sayılı Kanun ne demek? Ek 43. madde ve haklar

"Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kadın ve erkek tüm devlet memurları çocuklarının doğmasından itibaren ilköğretim zamanına gelene kadar yarı zamanlı olacak çalışabilecek. Gelişmelerin ardından 657 Sayılı Kanun ek 43. madde dikkat çekti.

657 SAYILI KANUN NE DEMEK?

657 Sayılı Kanun, kimlerin devlet memuru olabileceğini, memurun hak ve görevlerini, maaşlarını, özlük maaşlarını, cezalarını ve çalışma şartlarını belirler.

Mevzuat 43. maddede yer alan ifade şöyle:

"Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir."

657 SAYILI KANUN EK 43. MADDE

2016 senesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen Ek 43. maddeyle beraber doğum sonrasında ebeveynlere yarı zamanlı çalışma hakkı tanınmıştı.

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmalarıyla yönetmelik yürürlüğe girmişti.