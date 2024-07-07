662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni Yusuf Can Zeybek kazanmıştı

07 Temmuz 2024 16:42 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 16:56

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl 4 Temmuz tarihinde başladı.

852 pehlivanın Sarayiçi Er Meydanı'nda mücadele ettiği 663. Kırkpınar yağlı Güreşleri'nin kazananı ise bugün belli olacak.

Güreş müsabakalarında sona doğru yaklaşırken vatandaşlar geçen sene kazanan pehlivanın kim olduğunu merak etti.

662. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ KİM KAZANDI?

2023 yılında düzenlenen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni finalde İsmail Balaban'ı yenerek Yusuf Can Zeybek kazanmıştı.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sonuçlarına göre dereceye giren pehlivanlar ise şöyle:

Baş:

1- Yusuf Can Zeybek (Antalya)

2- İsmail Balaban ( Antalya)

3- Mehmet Yeşil Yeşil (Balıkesir)

3- Hüseyin Gümüşalan (Kocaeli)

Başaltı:

1- Enes Doğan (Antalya)

2- Osman Kan (Antalya)

3- Bekir Eryücel (Çorum)

3- Yunus Emre Yaman (Ankara)

Büyük Orta Büyük Boy:

1 - Hüseyin Soğukoğlu (Kocaeli)

2- Yunus Emre Akman (Kocaeli)

3 - Ömer Yasir Gökkaya (Antalya)

4- Cafer Hami Çarkacı (Çanakkale)

Küçük Orta Büyük Boy:

1 - Rıza Durmuş (Antalya)

2 - Ömer Faruk Kırat (Ankara)

3 - Mert Arıcı (Yalova)

3 - Adil Kıvrak (Antalya)

Küçük Orta Küçük Boy:

1 - İhsan Derin (Balıkesir)

2 - İlker Durmuş (Antalya)

3 - Ramazan Yıldız Çilenker (Antalya)

3 - Tuğberk Koç (İstanbul)

Deste-3: (Deste büyük)

1 - Murat Gonca (İstanbul)

2 - Ömer Bulut (Antalya)

3 - Yusuf Kırat (Ankara)

3 - Hüseyin Coşkun (Antalya)

Deste-2: (Deste orta)

1 - Beytullah Uludağ (Zonguldak)

2 - Umut Erdoğan (Denizli)

3 - Hüseyin Şenel (Samsun)

3 - Yusufcan Akdaş (Balıkesir)

Deste-1: (Deste küçük)

1 - Oğulcan Yurdakul (İstanbul)

2 - Efe Rüştü Atuntaş (Tokat)

3 - Osman Nuri Çıldan (Muğla)

3 - Hüseyin Aykut (Çanakkale)

Ayak:

1 - Necip Bülbül (Balıkesir)

2 - Yılmaz Kalyoncu (Kahramanmaraş)

3 - Barış Kemal Yiğit (Kocaeli)

3 - Oğulcan Humar (Bursa)

Tozkoparan:

1 - Mustafa Yıldız (Antalya)

2 - Yasin Uzun (İstanbul)

3 - Eren Bilgiç (Antalya)

3 - Muhammed Ali Şipal (Denizli)

Teşvik-2:

1 - Emre Baran (Muğla)

2- Mustafa Ekin (Kocaeli)

3 - Muhammet Mustafa Kalyon (Yalova)

3 - Mehmet Başkan Bozkurt (Antalya)

Teşvik-1:

1 - Aydın Can Gümüşdağ (Edirne)

2 - Hamza Yakup Oran (Bursa)

3 - Mustafa Yanmaz (Yalova)

3 - Fırat Bozca (Balıkesir)

Minik-2:

1 - Rüstem Öztürk (Bursa)

2 - Gökdeniz Alperoğlu (İstanbul)

3 - İsmet Emir (Balıkesir)

3 - Hasan Hüseyin Şahin (Balıkesir)

Minik-1:

1- Enes Yasin Kalender (Çorum)

2- Bedirhan Zeki Demir (Muğla)

3- Yusuf Tosuncuk (İstanbul)

3- Ali Bakan (Denizli)

En İyi Peşrev:

1 - Ali Rıza Özkaralar (Edirne)

2 - Caner Yaykın (Edirne)

3 - Tevfik Gülten (Edirne)