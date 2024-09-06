7-8 Eylül Meteoroloji hava durumuna göre İstanbul'da bu hafta sonu yağmur bekleniyor

06 Eylül 2024 16:15 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 16:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hafta sonu İstanbul, Ankara, Gaziantep'te yağmur var mı, yok mu anlık olarak öğrenebiliyoruz. 7-8 Eylül Cumartesi ve Pazar günü hava durumu ise güncellendi.

İstanbul'da hafta sonu aktivite yapacak olan vatandaşlar bu hafta sonu yağmur yağacak mı merak ederken MGM hava durumu verilerini yayımladı.

Türkiye genelinde 7-8 Eylül'de yağış olup olmayacağı da haritadaki veriler sayesinde belli oldu.

MGM İSTANBUL'DA BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI, YOK MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından her gün için ve 5 günlük hava tahminleri paylaşılıyor. Cumartesi ve Pazar günü İstanbul hava durumuna göre ise hafta sonu il genelinde yağmur bekleniyor.

6 Eylül Cuma durumuna göre Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyılarında sağanak beklenirken özellikle Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde artış göstermesi bekleniyor.

7 Eylül Cumartesi hafta sonu İstanbul'da yağmur yağması bekleniyorken akşam saatlerinde sıcaklığın 22-20 derece aralığında seyir etmesi öngörüldü.

8 Eylül Pazar günü ise haritaya göre ülkenin kuzeyi ve doğusunda genel olarak yağmurlu havanın olması bekleniyorken İstanbul'da dereceler 28-29'u gösterecek.

7-8-9-10-11 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU GÜNCEL

MGM'nin yayımladığı il geneli tahmine göre beklenen hava sıcaklıkları ve saatleri şöyle:

Cumartesi günü İstanbul'da hava sabah 29 derece olurken akşam 22 dereceye kadar düşecek.

Pazar günü verilerine göre ise hava sıcaklığı 28-29 derecelerde olurken yağmur bekleniyor. Türkiye'nin kuzeyinde ve doğusunda 9 Eylül Pazartesi günü de yağış beklenirken derece ortalama 28 civarında gösteriyor.

10 Eylül Salı itibarıyla ülke genelinde yağış beklentisinin gittiği ve sıcaklığın aynı derecelerde seyir edeceği öngörülüyorken genel olarak güneşi bir hava hakim. Salı günü haritasına göre ülkenin doğusu ve batısında yer yer yağış beklentisi de eklendi.

İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahminlerinin görüntüsü ise şöyle:

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

7-8 Eylül'de megakentte cumartesi günü 09.00 ile 12.00 aralığında hissedilen sıcaklığın 29 olması bekleniyorken nem oranı 63 olarak belirtildi. Hafta sonu yağışlı havanın olacağı ve tüm gün etkili olması öngörüldü.

8 Eylül Pazar günü tahminleri en düşük sıcaklığın 21, en yüksek sıcaklığın 29 derece olması yönünde. En düşük nem oranı 61, en yüksek 87 olarak eklendi.