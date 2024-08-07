7 Ağustos günü İzmir'in Konak, Ödemiş ve Dikili ilçelerinde sular 17.00'de gelecek

07 Ağustos 2024 16:06 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:11

7 Ağustos günü İzmir'de oluşan arızalar sonucunda ekipler çalışmalara başladı.

Bergama, Karşıyaka ve Konak gibi ilçelerde suların ne zaman geleceği de paylaşıldı.

İZMİR ÇİĞLİ, KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 7 AĞUSTOS?

Bugün Bergama ilçesinin ATMACA, SELÇUK, ZAFER ilçelerinde 12.00'de başlayan kesinti 16.00 itibarıyla sona ererken yoğun kullanıma bağlı ve su debisindeki azalma nedeniyle kesinti yaşandı.

Buca İnönü Mahallesi'nde 11.30'da başlayan çalışmalar 13.30 itibarıyla sona erdi.

Çeşme Sakarya Mahallesi'nde 14.50'de başlayan kesinti 2 saat sonunda bitti.

Çiğli'de ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE kısımlarında olan arıza ise 16.00 itibarıyla bitecek.

İZMİR İZSU SULAR NE ZAMAN GELECEK?

7 Ağustos günü Dikili Cumhuriyet Mahallesi'nde su kesintisi 17.00'da sona ererken, Karaburun EĞLENHOCA Mahallesi'nde 16.30'da bitecek.

Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki arıza ise 16.00 itibarıyla son buldu.

Konak ilçesinin VEZİRAĞA, UMURBEY, YENİ, KÜÇÜKADA, MEHTAP, LALE, İSMETPAŞA Mahalleleri'ndeki çalışmalar 16.40'ta sona ererken Menderes Sancaklı'da 17.00'de bitecek.

Ödemiş'in BALABANLI Mahallesi'ndeki arıza çalışması 18.15'te sonlanacak.