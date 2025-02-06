7 Şubat okullar tatil mi? Bugün tatil edilen iller sonrası gündeme geldi

06 Şubat 2025 09:09 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:22

Türkiye genelinde hakim olan kar yağışı sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Öğrencilerin gözü 7 Şubat günü okulların tatil olup olmayacağına çevrilirken valiliklerden gelen duyuruyla beraber tatil kararını öğrenebiliyoruz.

Ülke genelinde hakim olan kar yağışı sonrası bazı illerde okullar tatil edildi. 6 Şubat günü bazı illerde eğitime 1 gün ara verilirken yarının durumu merak konusu oldu.

7 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ YARIN?

Dün etkili olan kar yağışı sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde okullar tatil edildi. 7 Şubat Cuma günü tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi.

6 ŞUBAT BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı nedeniyle Ordu, Gümüşhane, Nevşehir, Konya, Giresun, Sakarya, Hakkari, Sivas, Kayseri, Niğde, Düzce, Sinop, Adana, Yalova, Elazığ, Bolu, Zonguldak, Yozgat, Samsun, Kocaeli, Balıkesir, Erzincan, Aksaray, Bayburt, Tunceli gibi illerin bazı ilçelerinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.