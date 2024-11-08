7 yaşındaki Berresu’nun ölümünde bulaşıcı hastalık iddiası

08 Kasım 2024 16:04 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:24

Okullarda son dönemde gündeme gelen hijyen sorunu devam ederken Ankara’da 7 yaşındaki Berresu’nun bilinen hiçbir hastalığı olmamasına rağmen ani ölümü bulaşıcı hastalık iddialarına sebep oldu.

Bir ay içerisinde aynı okula iki kez araç daldı: Kameraya yansıdı

Bir ay içerisinde aynı okula iki kez araç daldı: Kameraya yansıdı

Ankara’da okul dönüşü rahatsızlanan ve ani bir şekilde hayatını kaybeden Berrsu’nun ölümü bulaşıcı hastalık iddialarına neden olurken, velilerin çocuklarını okula göndermediği öğrenildi.

7 YAŞINDAKİ BERRESU NEDEN ÖLDÜ?

Sincan ilçesindeki Akşemsettin İlkokulu'nda eğitim gören 1'inci sınıf öğrencisi Berresu Çelik, önceki gün okuldan çıkıp gittiği evinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Berresu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berresu’nun vefatının ardından yıkılan anne, kızının bilinen hiçbir rahatsızlığının olmadığını söyledi. Okuldan geldikten sonra bir sorunu olmayan kızının akşama doğru karın ağrısı şikayetiyle rahatsızlandığını belirten anne, kızlarını acile götürdüklerini durumu kötü olduğu için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiklerini anlatırken “Kanına karışmış dediler” ifadelerini kullandı.

BULAŞICI HASTALIK İDDİASI

Olayın ardından velilerin okuldaki diğer öğrencileri bulaşıcı hastalık iddiaları nedeniyle okula göndermediği öğrenildi.

Velilerin tedirgin olduğu, okullardaki hijyen sorununun gündeme geldiği ve bazı vatandaşların çocukları için rapor aldığı belirtiliyor.