729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya ne zaman atanacak Bakan açıkladı

16 Eylül 2024 08:33 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 08:36

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 18 Eylül Çarşamba günü 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakının kamuya atanacağını duyurdu.

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Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören gazileri ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Göktaş, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada milletin gazilere minnet duyduğunu, Bakanlık olarak her daim gazilerin yanında olduklarını belirtti.

KAÇ ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI KAMUYA ATANDI?

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki gazileri ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına tanınan hakları daha da genişletmek için çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Göktaş, bugüne kadar 50 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atandığını açıkladı.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINI ATAMALARI NE ZAMAN 2024?

Bakanlık olarak her daim gazilerin yanında olduklarını belirten Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının 18 Eylül Çarşamba günü kamuya atanacağını duyurdu.

“19 Eylül Gaziler Günü. Biz de inşallah 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atayacağımızı duyurmak istiyoruz. İnşallah bu atama hayırlara vesile olur. Vatanı için canını feda eden, istikbalimiz için mücadele veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onlara minnet borçluyuz."

Göktaş, ziyaret sırasında gazi ve yakınlarıyla sohbet ettiklerini, taleplerini dinlediklerini belirterek, "Her daim şehitlerimizin emanetine ve gazilerimize sahip çıkmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

GAZİ YAKINI MEMUR OLABİLİR Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla beraber şehit yakını, gazi ve gazi yakınları kamuya atanabiliyor.

GAZİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ile Mareşal Rütbesinin verilişinin yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanıyor.