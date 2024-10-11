750 TL ücret alınacak olan kredi kartlarının limiti kaç? Yeni düzenleme geldi

11 Ekim 2024 16:37 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:41

Savunma Sanayii Fonu gelirinin artmasına yönelik yapılan yeni düzenleme taslağı TBMM'ye sunuldu. Sunulan teklifin içerisinde bulunan kredi kartlarından 750 TL ücret alınacağı maddesi ise vatandaşın dikkatini çekti. Limiti kaç olan kredi kartlarından ücret alınacak belli oldu.

Savunma Sanayii​ İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi​'nin TBMM'ye sunulmasının ardından yeni düzenlemede bulunan son dakika kredi kartı​ değişikliği gündeme geldi.

Kredi kartlarından yıllık 750 TL ödeme alınacak. Şartları ve limit​ miktarı da netleşti.

750 TL ÜCRET ALINACAK OLAN KREDİ KARTLARININ LİMİTİ KAÇ?

Savunma Sanayii​ Destekleme Fonu gelirinin artmasına yönelik yapılan düzenlemeye göre limiti 100 bin lira üstünde olan kredi kartlarından katkı payı alınacak.

AK Parti​ Grup Başkanı Güler konuyla ilgili şu sözleri söyledi:

"Savunma sanayi destekleme fonuna katılma payına ilişkin düzenleme yapıyoruz. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından da yıllık 750 lira katkı payı alınacak."

YENİ EKONOMİ TEKLİFİ İÇERİSİNDE NELER VAR?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 12 maddelik teklifle ilgili detayları bugün paylaştı. Buna göre aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında hem alıcı hem de satıcıdan 750 TL ödeme alınırken adına işlem yapılan kişiden 375 TL alınacak.