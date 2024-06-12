77 kaymakam adayı e-devlet'ten sonuçlarını görüntüleyebilecek! Bakan açıkladı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
12 Haziran 2024 17:32 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:36
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılı kaymakam adaylarının belirlendiğini ve sonuçların e-devlet üzerinden görüntülenebileceğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılı için planlanan Kaymakam Adaylığı yazılı ve sözlü sınav süreçlerinin tamamlandığını duyurdu.
Yerlikaya, açıklamasında 77 yeni kaymakam adayının belirlendiğini ve bu adayların mülakat sonuçlarının açıklandığını belirtti.
KAYMAKAM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDE GÖRÜNTÜLENİR?
03 Aralık 2023 tarihinde yapılan kaymakam adaylığı yazılı sınavının tamamlanmıştı.
19 Şubat - 08 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatların sonuçları açıklandı.
77 yeni kaymakam adayı belirlendi. Adaylar nihai başarı bilgilerini e-devlet şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.
Kaynak: TGRT Haber