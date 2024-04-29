77 kiloda grekoromen stilde mücadele eden milli güreşçi Burhan Akbudak’ın hayatı ve kariyeri

29 Nisan 2024 15:11 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:06

2024 yılında Azerbaycan’da yapılan Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri Turnuvası’nda milli güreşçilerimiz Burhan Akbudak ve Enes Başar 2024 Paris Olimpiyat kotası aldı.

BURHAN AKBUDAK KİMDİR?

Burhan Akbudak, 01 Haziran 1995 yılında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde doğdu. 1.80 boyunda ve 77 kilo olan 28 yaşındaki sporcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü üyesi.

Üniversite hayatı Bartın Üniversitesi’nde başladı. Günümüzde güreş branşında grekoromen stilinde ve 77 kiloda yarışmakta.

BURHAN AKBUDAK KARİYERİ

Brezilya Dünya Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya sahibi olan Akbudak, Polonya’da yapılan U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Gürcü rakibini yenerek şampiyonluğu elde etti.

2021 yılında Norveç’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Akbudak, final maçında Azerbaycanlı rakibine 2-1 mağlup oldu ve yarı finalde İranlı rakibini 5-2 yenerek final yoluna gitti.

2022 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 2022 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Turnuvası’nda altın madalya kazanan milli güreşçi, aynı yıl Macaristan’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya sahibi oldu.

Yine 2022 yılında Kazakistan’da düzenlenen 2022 Bolat Turlykhanov Kupası’nda bronz madalya almaya hak kazandı.

Sonrasında Sırbistan’da düzenlenen 2022 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Özbek rakibini 8-2 yenerek altın madalyaya ulaştı.

2023 yılında Hırvatistan’da gerçekleşen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda rakibiyle berabere kalan Akbudak son rauntta rakibini yenerek ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

2024 yılında Azerbaycan Bakü’de yapılan Avrupa Olimpiyat Elemeleri Turnuvası’nda 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.

2023 YILINDA KAZANDIĞI ALTIN MADALYAYI HEMŞEHRİLERİ KAHRAMANMARAŞLI DEPREMZEDELERE ARMAĞAN ETMİŞTİ

Burhan Akbudak, Anadolu Ajansı’na 2023 yılında verdiği röportajda o yıl aldığı altın madalyayı depremzedelere armağan ettiğini şu sözlerle belirtti: ​​"Buraya gelmeden önceki tek hedefim Avrupa şampiyonu olmaktı, çok şükür bunu başardım. Kahramanmaraşlı olarak bu madalyamı depremzedelere armağan ediyorum. Burada mindere çıkarken depremzedeleri düşünerek motive oldum. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mindere çıktım. Şehit güreşçi kardeşlerimiz için mindere çıktım. Bu şampiyonluğu onlar için kazandım."

SIRA OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA KAZANMAKTA

Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Akbudak, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda 2024 Paris Olimpiyatları için hedefleri olduğunu, hırs ve azimle çalıştığını şu cümlelerle belli etti:

"Ben de tabii ki adımın Türk güreş tarihinde, Türk spor tarihinde altın harflerle yazılmasını çok isteyen bir sporcuyum. Bu doğrultuda da hep böyle planlı programlı çalışmalarımı sürdürüyorum. Geçen yıl dünya şampiyonu oldum. Bu yıl Avrupa şampiyonu oldum. Önümüzdeki ilk hedef, Sırbistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Daha sonra da 2024 yılında Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istiyorum. Bu milli duyguları yaşamak ve yaşatmanın tarifi gerçekten mümkün değil. Ülkemizdeki insanların buna şimdi daha çok ihtiyacı var."