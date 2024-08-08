8 Ağustos bugün Olimpiyat Oyunları voleybol maç takvimi: Filenin Sultanları ile İtalya karşılaşacak
2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda heyecan devam ederken Filenin Sultanları'nın maç programı da gündeme geldi. Çeyrek finalde Çin'i mağlup ederek yarı finale yükselen takımımız bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta merak edilirken hangi kanaldan izleneceği de sporseverlerin gündeminde yer aldı.
Türkiye bugün voleybol karşılaşmasında İtalya ile mücadele edecekken bugün voleybol maçı var mı sorusu da gündeme gelmişti.
ABD ile Brezilya da karşılaşırken bugün final için yarışacağız.
BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 8 AĞUSTOS 2024?
Olimpiyat Oyunları maç takvimine göre Filenin Sultanları bu akşam 21.00'da İtalya ile karşılaşacakken ABD ile Brezilya 17.00'da mücadele edecek.
TÜRKİYE - İTALYA YARI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Paris'te düzenlenen organizasyonda çeyrek finalde Çin'i eleyerek yarı finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün İtalya ile 21.00'da maça çıkarken rakibini elemesi halinde finale yükselecek.
FİLENİN SULTANLARI İTALYA'YI ELERSE FİNALDE RAKİBİ KİM?
Olimpiyatlar'da ilk defa yarı finale yükselen kadın voleybol takımımız bugün İtalya'yı mağlup etmesi halinde ABD - Brezilya maçının galibi ile finalde ter dökecek.
İtalya'ya karşı mağlup olması halinde ise organizasyondan elenmiş olacak.
Çin'i elememizin ardından maç sonunda Hande Baladın şu sözleri söyledi:
"Bugün zorlandığımız anlar oldu. Biz madalyayı çok hak ediyoruz. Bugün tekrar takım ruhunu yakalayıp, gerçekten kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum. Herkesle gurur duyuyorum."