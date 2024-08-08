8 Ağustos Uluslararası Dünya Kedi Günü olarak 2022 yılından beri kutlanıyor

08 Ağustos 2024 14:41 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 14:58

2002 senesinden bu yana her sene 8 Ağustos “Uluslararası Kedi Günü” olarak kutlanırken sevimli dostlarımıza özel olarak etkinlikler düzenleniyor.

X platformunda paylaşılan fotoğraflara beğeniler yapılırken kutlanmaya devam ediliyor.

8 AĞUSTOS BUGÜN DÜNYA KEDİLER GÜNÜ MÜ?

8 Ağustos günü, 2022 senesinden beridir Uluslararası Kediler Günü olarak kutlanırken Uluslararası Hayvan Refahı Fonu öncülüğünde başladı.

Evcil dostlarımızın dünyada yaşadığı zorlu şartları iyileştirmek ve farkındalık oluşturma hedef olurken sokaklarda yaşayan kedilerin yiyecek ve su bulurken yaşadığı zorluklara dikkat çekiliyor.

Uluslararası Kedi Günü sayesinde yaşanan zorluklara dikkat çekilmesi kolaylaşıyor.

DÜNYA KEDİ GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

Dünya Kedi Günü, 1990 senesinin başlarında İtalya'da kutlanmaya başlanırken 17 Şubat'ta kutlanıyor.

Claudia Angeletti isimli İtalyan gazetesi kedi sahipleri için kedilere özel bir gün olması adına anket düzenledi.

Anket sonucuna göre 17 Şubat Dünya Kedi Günü olarak kutlanmaya başlarken 8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü'nden farklı olsa da iki günün de amacı sahipsiz kedilere konforlu bir hayat sunmaktır.