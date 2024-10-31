8 Kasım okullar tatil mi? 2024 ara tatil tarihleri belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

31 Ekim 2024 13:00 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 13:11

Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatil ve okul kapanış tarihini duyurdu. Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan kasım ara tatilinin belli olmasıyla beraber 8 Kasım'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bu yıl okullarda dersler 20 Haziran'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı​ tarafından paylaşılan ara tatil​ takvimine göre okullarda tatil tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci kasım ara tatilinin ne zaman başladığını araştırmaya başladı. MEB ara tatil takvimini paylaştı. 8 KASIM OKULLAR TATİL Mİ? 8 Kasım Cuma günü okullarda eğitime devam edilecek. 8 Kasım günü ders bitiminin ardından okullarda ara tatil başlayacak. Hafta sonlarıyla beraber öğrenciler toplamda 9 günlük tatil yapacak. KASIMA ARA TATİL NE ZAMAN? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre kasım ara tatili 11 Kasım ile 15 Kasım aralığında ara tatil olacak. Hafta sonunun da eklenmesinin ardından 18 Kasım'da dersler devam edecek. 8 Kasım Cuma günü ders bitimi sonrasında öğrenciler ara tatile çıkacak. MEB 2024 - 2025 ARA TATİL TAKVİMİ VE TARİHLERİ Birinci ara tatil | 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili | 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil | 31 Mart-4 Nisan 2025

Okul kapanış | 20 Haziran 2025 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2025 yılında okulların kapanacağı tarih milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. MEB takvimine göre okullar 20 Haziran'da kapanacak. 31 Ekim itibarıyla okulların kapanmasına 232 gün kaldı. YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? Okullarda yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 31 Ocak'ta sona erecek. 2. dönem ise 3 Şubat Pazartesi başlayacak. Eğitim ve öğretim yılı 20 Haziran'da sona erecek. 2. dönemde ara tatil tarihi 31 Mart 2025 - 4 Nisan 2025 aralığında gerçekleşecek. İlgili Haberler 9 günlük ara tatil yaklaşıyor! 2024 Kasım ara tatili ne zaman?