83 ışık yılı ötede yeni bir Süper Dünya bulundu

ILIMLI BİR SÜPER DÜNYA

TOI-1080 b’nin yarıçapı Dünya’nın yaklaşık 1.2 katı. Kütlesinin ise 10.7 Dünya kütlesinin altında olduğu, en güçlü tahminin de 1.75 Dünya kütlesi civarında bulunduğu belirtiliyor. Bu veriler, gezegenin kayalık yapıda bir “Süper Dünya” olabileceğine işaret ediyor.

Gezegen, yıldızının etrafındaki turunu sadece 3.97 günde tamamlıyor. Yani oldukça yakın bir yörüngede hareket ediyor. TOI-1080 b’nin yıldızına uzaklığı yaklaşık 0.027 astronomik birim olarak hesaplanıyor. Bu yüzden denge sıcaklığının da yaklaşık 368 Kelvin, yani 95°C civarında olduğu tahmin ediliyor.