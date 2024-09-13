85 milyonun kimlik bilgileri çalındığı iddiasını İletişim Başkanlığı yalanladı

13 Eylül 2024 13:47 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 13:49

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 85 milyonun kişisel verilerinin çalındığına dair bir açıklama yaptığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve KVKK tarafından iddiaların tamamen asılsız olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun "85 milyon vatandaşlımızın kişisel verileri çalındı" şeklinde açıklama yaptığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) açıklama yaptı.

85 MİLYON'UN KİŞİSEL VERİLERİ ÇALINDI MI?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve KVKK tarafından yapılan açıklamalarda Abdülkadir Uraloğlu'nun "85 milyon vatandaşlımızın kişisel verileri çalındı" şeklinde açıklama yaptığı iddiasının asılsız olduğu belirtildi.

KVKK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Muhtelif haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında 108 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığına ilişkin haberler yer almakta olup kurumumuza konuya ilişkin olarak intikal etmiş herhangi bir veri ihlali bildirimi bulunmamaktadır. Medyada daha önce de benzer haberlerin yer almış olması sebebiyle özellikle pandemi sürecinde meydana geldiği iddia edilen veri ihlali haberleri ile ilgili halihazırda KVKK tarafından alınmış resen inceleme kararı bulunmakta olup, ilgili kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir."

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği tespit edilmiştir.

Bahse konu haberlerde geçen, "85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, "85 milyonun kimlik bilgileri çalındı" şeklinde servis edilmektedir.

Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."