86 maddenin 55'i kabul edildi gözler BAĞKUR 7200 torba yasada

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

19 Kasım 2024 18:04 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 18:11

3600 ek gösterge ve Bağ-Kur prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi gibi düzenlemeler vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında.