86 maddenin 55'i kabul edildi gözler BAĞKUR 7200 torba yasada
3600 ek gösterge ve Bağ-Kur prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi gibi düzenlemeler vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında.
TBMM Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam eden 2024 Torba Yasa teklifi, sosyal güvenlik ve ekonomik yeni düzenlemelere dair önemli maddeler içeriyor.
BAĞKUR 7200 TORBA YASADAN ÇIKACAK MI?
Torba yasanın toplamda 86 maddeden oluşması planlanırken, şu ana kadar 55 madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlandı.
Torba Yasa'da yer alan kritik düzenlemelerden biri de Bağ-Kur sigortalılarının prim ödeme gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesi.
Yeni düzenleme ile birlikte özellikle küçük esnafın emeklilik sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.
3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ?
Torba Yasa kapsamında ele alınan bir diğer önemli konu da 3600 ek gösterge düzenlemesi.
Bakan Işıkhan, 2023’te yürürlüğe giren düzenlemeyle 5,3 milyon kamu personeli ve hak sahibinin ek göstergelerinin yeniden düzenlendiğini ifade etmişti.