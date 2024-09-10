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9-15 Eylül haftasının halka arz takvimine yeni onaylı hisse eklenmedi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Eylül 2024 15:39 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:44
9-15 Eylül haftasının halka arz takvimine yeni onaylı hisse eklenmedi

SPK tarafından başvurusu onaylanan haftanın halka arz listesine yansıyor. Bu haftanın ilk gününden itibaren yakından takip edilen takvimde yeni hisse var mı bekleniyordu.

En son Durukan Şekerleme halka arzının talep topladığı takvime bu hafta yeni şirket eklendi mi merak ediliyordu.

Sermaye Piyasa Kurulu başvuru yapan hisselerin onayını veriyor.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI?

9-15 Eylül haftasında yeni hisse duyurulmadı. Takvimde en son Durukan Şekerleme yer almıştı.

Talep toplama işlemlerini 11-12 Eylül'de tamamladıktan sonra borsada işlem görmeye başlayacak.

9-15 Eylül haftasının halka arz takvimine yeni onaylı hisse eklenmedi - 1. Resim

DURUKAN ŞEKERLEME KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Başvurusu onaylanan şirket T1-T2 bakiyeye ve katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

Tahmini lot miktarı ise şöyle:

300 Bin katılım - 142 Lot (2414 TL)

700 Bin katılım - 61 Lot (1037 TL)

1.1 Milyon katılım - 39 Lot (663 TL)

1.5 Milyon katılım - 29 Lot (493 TL)

1.9 Milyon katılım - 23 Lot (391 TL)

2.3 Milyon katılım - 19 Lot (323 TL)

2.7 Milyon katılım - 16 Lot (272 TL)

3.1 Milyon katılım - 14 Lot (238 TL)

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Kaynak: TGRT Haber
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