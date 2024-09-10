9-15 Eylül haftasının halka arz takvimine yeni onaylı hisse eklenmedi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Eylül 2024 15:39 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:44

SPK tarafından başvurusu onaylanan haftanın halka arz listesine yansıyor. Bu haftanın ilk gününden itibaren yakından takip edilen takvimde yeni hisse var mı bekleniyordu.

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En son Durukan Şekerleme halka arzının talep topladığı takvime bu hafta yeni şirket eklendi mi merak ediliyordu. Sermaye Piyasa Kurulu başvuru yapan hisselerin onayını veriyor. BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI? 9-15 Eylül haftasında yeni hisse duyurulmadı. Takvimde en son Durukan Şekerleme yer almıştı. Talep toplama işlemlerini 11-12 Eylül'de tamamladıktan sonra borsada işlem görmeye başlayacak. DURUKAN ŞEKERLEME KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Başvurusu onaylanan şirket T1-T2 bakiyeye ve katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Tahmini lot miktarı ise şöyle: 300 Bin katılım - 142 Lot (2414 TL) 700 Bin katılım - 61 Lot (1037 TL) 1.1 Milyon katılım - 39 Lot (663 TL) 1.5 Milyon katılım - 29 Lot (493 TL) 1.9 Milyon katılım - 23 Lot (391 TL) 2.3 Milyon katılım - 19 Lot (323 TL) 2.7 Milyon katılım - 16 Lot (272 TL) 3.1 Milyon katılım - 14 Lot (238 TL) İlgili Haberler Cem Zeytin halka arzının ne zaman işlem göreceği birkaç gün içerisinde belli olacak