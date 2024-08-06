9 Ağustos Galatasaray- Hatayspor maçının biletlerinin bugün satışa çıkması bekleniyor
Süper Lig'de heyecan başlıyor. Galatasaray, ilk maçına Hatayspor ile çıkıyorken karşılaşmayı stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlar Hatayspor - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak merak ederken henüz duyuru gelmedi.
Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk mücadelelerinden biri olan Hatayspor - Galatasaray mücadelesine kısa süre kalmasıyla beraber futbolseverler maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihi ve fiyatlarını araştırmaya başladı.
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN?
9 Ağustos günü oynanacak olan karşılaşmanın biletleri henüz satışa çıkmazken bugün veya yarın taraftar için satışa sunulması bekleniyor. Maç biletleri genellikle mücadeleden 1-2 gün öncesinde satışa çıkıyor. Biletlerin satışa çıkmasıyla beraber 2024 fiyatları da netleşecekken haberimizden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
GS - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyorken sarı kırmızılı ekip, Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk haftasında oynanacak olan maç 9 Ağustos Cuma günü olurken 21.00'da başlayacak.
GS MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENİR?
Galatasaray'ın Hatayspor'u konuk ettiği mücadeleyi takip etmek isteyenler Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak takip edebilecek.
TRENDYOL SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI TAKVİMİ 2024
9 Ağustos
21:00 - Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos
19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor
21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor
21:45 - Antalyaspor - Göztepe
11 Ağustos
19:15 - Sivasspor - Trabzonspor
21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor
21:45 - Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos
21:00 - Rizespor - Başakşehir Futbol Kulübü
21:00 Bodrum FK - Gaziantep Futbol Kulübü