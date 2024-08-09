9 Ağustos Garanti mobil uygulamasında kullanıcılar ağ bağlantısı hatası ile karşılaşıyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
09 Ağustos 2024 16:50 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:11
Bugün Garanti mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata ile karşılaşırken Garanti çöktü mü, neden açılmıyor araştırılırken sosyal medyada da yaşanan sorun hakkında paylaşım yapıldı. Garanti internet bankacılığından sorun yaşanırken kısa sürede düzelmesi bekleniyor.
9 Ağustos günü Garanti mobil uygulamasına giriş yaparken bağlantı hatası ekranlara geldi.
Hesaplarına giriş yapmak isteyenler sorun yaşarken ekipten henüz bir açıklama gelmedi.
GARANTİ MOBİL BANKACILIK ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 9 AĞUSTOS?
Mobil uygulamada 9 Ağustos günü bazı teknik sorunlar yaşandı. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken "İşleminiz gerçekleştirilemiyor. Lütfen ağ bağlantınızı kontrol ediniz." ifade ile karşılaştı.
"GARANTİ MOBİL AÇILMIYOR, GİRİŞ YAPAMIYORUM" BİLDİRİMİ YAPILDI
Downdetector'de yer alan kullanıcı raporlamalarına göre Garanti mobil uygulamasında bazı sorunlar yaşandığı belirlendi.
Kaynak: TGRT Haber