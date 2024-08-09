9 Ağustos Garanti mobil uygulamasında kullanıcılar ağ bağlantısı hatası ile karşılaşıyor

09 Ağustos 2024 16:50 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:11

Borsa İstanbul için kritik saatler! Bankacılık endeksi kayıpları derinleşti: Akbank hisseleri için devre kesici çalıştı

Borsa İstanbul için kritik saatler! Bankacılık endeksi kayıpları derinleşti: Akbank hisseleri için devre kesici çalıştı

9 Ağustos günü Garanti mobil uygulamasına giriş yaparken bağlantı hatası ekranlara geldi.

Hesaplarına giriş yapmak isteyenler sorun yaşarken ekipten henüz bir açıklama gelmedi.

GARANTİ MOBİL BANKACILIK ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 9 AĞUSTOS?

Mobil uygulamada 9 Ağustos günü bazı teknik sorunlar yaşandı. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken "İşleminiz gerçekleştirilemiyor. Lütfen ağ bağlantınızı kontrol ediniz." ifade ile karşılaştı.

"GARANTİ MOBİL AÇILMIYOR, GİRİŞ YAPAMIYORUM" BİLDİRİMİ YAPILDI

Downdetector'de yer alan kullanıcı raporlamalarına göre Garanti mobil uygulamasında bazı sorunlar yaşandığı belirlendi.