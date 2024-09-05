İstanbul'da okul saatleri değişti! İlkokul, ortaokul ve liselerde ders 10.00'da başlayacak

05 Eylül 2024 13:26 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:41

Yeni eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül itibarıyla başlıyor. İlkokullarda uyum haftası 2 ve 6 Eylül'de uygulandı. İlkokul, ortaokul ve liselerde ders saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek merak konusu olurken İstanbul Valiliği'nde açıklama geldi.

Eğitim ve öğretim yılında yeni dönem 9 Eylül'de başlıyorken yoğun trafik bekleniyor.

Her yıl olduğu gibi okulun açıldığı ilk gün trafik olurken Valilik tarafından 9 Eylül için düzenleme geldi. Okul saatleri ilk gün için değişti.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERDE 9 EYLÜL'DE OKUL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.

İSTANBUL'DA OKUL SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

9 Eylül günü İstanbul'da okulların başlamasıyla beraber yoğun trafik akışı beklenmesinden dolayı İstanbul Valiliği eğitimin 10.00 ile 15.00 aralığında olacağını duyurdu.

İSTANBUL'DA LİSE OKUL DERS SAATİ NE ZAMAN?

Okulların açıldığı ilk gün fazla trafik olmasından dolayı Valilik, eğitim ve öğretimin 10.00 ile 15.00 aralığında olacağını açıklarken ilk günü okul saatlerinde değişiklik yapıldı.



