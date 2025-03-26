9 günlük bayram tatilinde bankaların açık olup olmadığı belli oldu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ile birlikte, bankaların çalışma saatleri merak konusu oldu. Bankada işlemi olan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası gibi kamu ve özel bankaların bayram boyunca açık olup olmadığını araştırıyor.