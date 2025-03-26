9 günlük bayram tatilinde bankaların açık olup olmadığı belli oldu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ile birlikte, bankaların çalışma saatleri merak konusu oldu. Bankada işlemi olan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası gibi kamu ve özel bankaların bayram boyunca açık olup olmadığını araştırıyor.
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bayram süresince bankaların ve kurumların açık olup olmadığını merak ediyor.
Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. Bayramın ilk günü pazar gününe denk geldiği için bankalar kapalı olacak.
30 Mart Pazar Bayramın 1. günü, 31 Mart Pazartesi Bayramın 2. günü ve 1 Nisan Salı Bayramın 3. günü bankalar kapalı olacak.
2 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla bankalar yeniden hizmet vermeye başlayacaktır.
Noterler resmi tatil süresince kapalı olacak, ancak nöbetçi noterlerin hizmet verebileceği belirtiliyor.
Belediyeler resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
Acil servisler açık, ancak poliklinikler kapalı olacak.
Nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.