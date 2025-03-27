9 günlük bayram tatilinde kuyumcuların açık olup olmadığı belli oldu

Ramazan Bayramı tatili bu yıl 3,5 gün sürecekti fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile idari tatil eklenerek 9 güne çıkarıldı. Binlerce kişi tatil planı yaparken kuyumcular bayramda açık mı herkesin gündemine yerleşti. Altın, gümüş ve bilezik alacak olanlar 9 günlük tatilde kuyumcuların çalışma saatini kontrol ediyor.

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlıyor. Normal zamanda 3,5 gün sürecek olan tatil 9 güne çıkarıldı. Resmi tatilin son günü 1 Nisan olurken 2,3,4 Nisan için idari izin kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız 2. ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİNDE KUYUMCULAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nda kuyumcular genel olarak kapalı oluyor. Kuyumcuların çalışma saatleri kendilerine bağlı olmasından dolayı bazı dükkanlar bayram boyunca açık da olabilir. Bu nedenle gideceğiniz kuyumcu dükkanına ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Fakat 3,5 günlük resmi tatilde kuyumcuların kapalı olması bekleniyor.

BAYRAMDA KUYUMCULAR AÇIK MI 2025?

Arefe günü yarım gün resmi tatil olurken 30 Mart itibarıyla bayram tatili başlıyor. Özel sektörde 3,5 gün sürecek olan tatil kamu kurumlarında toplam 9 güne çıkarıldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında kamu kurumların bayram tatili 9 güne çıktı. Kuyumcular genel olarak bayramlarda çalışmazken idari izin günlerinde normal çalışma saatlerinde çalışması bekleniyor. Bu karar dükkan sahibi tarafından alındığı için bazı dükkanlar tüm bayram boyunca açık veya kapalı olabilir.